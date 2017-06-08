В Уральске прошёл суд над гражданской активисткой, протестующей против сноса памятника Маншук Маметовой

Гражданская активистка и член ликвидированной в РК Коммунистической Партии Казахстана Оксана Терновская на сей раз отделалась предупреждением. Женщина уверяет, что её выступление против сноса памятника является не пикетом, а призывом к открытому диалогу с властями.

Суд признал Оксану Терновскую виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статье 488 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций», а проще говоря, за незаконный пикет. Но сама гражданская активистка считает это решение суда несправедливым.

— Какой же это пикет? – говорит Оксана Терновская. – Это призыв к конструктивному диалогу с властями. Судить должны были не меня, а вандалов, которые сносят этот памятник.

Напомним, 22 мая, во время демонтажа памятника Маншук Маметовой, гражданская активистка Оксана Терновская выступила против его сноса. При этом основанием для задержания Терновской послужил вовсе не факт одиночного пикета, а то, что женщина положила плакат возле памятника. Стражи правопорядка расценили это действие как «выброс мусора в общественном месте».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА