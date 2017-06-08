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Опубликовано: Чт, Июн 8th, 2017
330 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Водитель, выживший в ДТП на аксайской трассе: «Меня спасла подушка безопасности»

Толеген Мусин рассказал о подробностях автокатастрофы. По его словам, водитель красного шарана объезжал яму, а в момент лобового столкновения у парня не сработала подушка безопасности, поэтому тот погиб.

Толеген отказался фотографироваться, говорит, что его трёхлетняя дочь увидела по телевизору сюжет о ДТП и узнала машину отца, теперь девочка ищет папу и очень за него переживает.

23 – летний Толеген Мусин работает в ТОО «Батыс – Экипаж» четыре года. У парня есть патент, разрешение на работу, страховка пассажиров и водительские права на все категории вождения. 2 июня он вёз пассажиров из Аксая в Уральск.

— Я ехал по своей полосе со скоростью 90 километров в час, — вспоминает события того дня Толеген Мусин. –  Сразу за мной ехала машина дорожной полиции. Вдруг я заметил, что на меня надвигается автомобиль, такой же шаран, как у меня, но красного цвета. За пару секунд до этого, этот шаран обогнул яму. На этой трассе вообще много ям, все водители приспосабливаются маневрировать между ними. Столкновение произошло моментально – этот красный шаран буквально налетел на мою машину. Больше я ничего не помню. Меня и моего пассажира с переднего сидения спасла подушка безопасности.

Толеген Мусин считает, что ответственность за ДТП лежит на водителе красного шарана.

—  Я ехал по своей полосе, скорости не превышал, — говорит он. — Если бы превысил, меня бы остановила дорожная полиция.

По словам Толегена Мусина, он не знаком с водителем красного шарана, но видел его несколько раз на трассе «Уральск- Аксай».

— Не могу сказать, в каком состоянии у него был автомобиль, и какой у него был опыт работы, — говорит Толеген Мусин. – Но подушка безопасности у него не сработала. Уже после ДТП я узнал, что этот парень скончался, и что его звали Асылхан.

Сам Толеген Мусин сейчас лежит в городской многопрофильной больнице Уральска. У парня  перелом ключицы, сотрясение мозга и перебиты ноги.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

 

 

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