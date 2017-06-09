«Били  за то, что не знал гимн», — мать заключенного, погибшего от абсцесса мозга в Уральской колонии РУ 170/2

Заключенный Уральской колонии Владислав Погодаев скончался в ночь с 30 на 31 мая. Родственники покойного обвиняют администрацию колонии в халатности. В самой колонии же утверждают — Владислава сразу же после жалобы на здоровье отправили лечить в больницу.

20-летний Владислав Погодаев из посёлка Зелёный Зелёновского района отбывал наказание в Уральской колонии общего режима РУ 170/2 за совершение преступления, предусмотренного статьей 120 УК РК «Изнасилование». Из шести лет, к которым его приговорил суд, парень отсидел 2 года. Как рассказали родители парня, у него с детских лет были проблемы со здоровьем.

— Владик наш приёмный сын, — рассказывает его мама, пенсионерка Надежда Погодаева. – Мы взяли его с детского дома в возрасте четырех лет. У мальчишки был хронический гайморит и проблемы с ушами. Но мы его все время два раза в год устраивали на лечение в больницу, и в принципе заболевание постепенно отступало. В 18 лет его посадили в тюрьму, якобы за изнасилование 36-летней женщины. Естественно, что в тюрьме его заболевание обострилось, так как некому было за ним ухаживать.

Однако обострение заболевания началось у Владислава 2 месяца назад.

— В апреле я поехала на свидание к сыну, — вспоминает женщина. – Он выглядел очень плохо, глаза у него были тусклые, а голос был хриплый. За несколько дней до этого, по телефону он попросил у меня ушные свечи и лекарства, но эти лекарства не пропустили, уверив нас в том, что всё необходимое для лечения в медсанчасти есть. Сын рассказал мне, что болеет, что его ударил в ухо офицер, за то, что он не знал слов гимна. После этого Владика волоком оттащили в карцер и он пять дней сидел на голом полу, учил гимн. А ещё у него были перебиты ноги, потому что на разминке, если он не попадал в такт, его пинали по ногам. А он не мог попадать в такт, так как плохо слышал.

Сообщение о том, что их сын скончался, застало в врасплох Надежду и ее супруга.

— Нам позвонили 31 мая, сказали, чтобы забрали тело сына из морга, — плача вспоминает женщина. – В этот же день нам позвонили заключенные из отряда сына и сказали, что Владик болел уже много дней, а лечение не получал. Говорили, что медработники ему не верили, думали, что он накуренный, или притворяется, чтобы не работать. Когда Влад уже начал терять сознание, напуганные медработники начали его тащить под холодный душ, чтобы он очнулся. Даже когда мой сын уже впал в кому, они все равно продолжали издеваться над ним, и обливать холодной водой.

По словам пенсионерки, буквально этим летом Владислав Погодаев должен был условно- досрочно выйти из тюрьмы, в связи с хорошим поведением.

— Ему оставалось сидеть совсем недолго, — плачет Надежда Михайловна. – Он исправился, говорил, что хочет начать жить с чистого листа. Да, мой сын был хулиганом, но он не заслуживал таких издевательств. Мало того, что ему не оказывали помощь, так еще и вещи отбирали. Я тратила половину своей пенсии, чтобы купить ему вещи, обувь, но когда приезжала на свидания, видела, что он ходит в рваной одежде, в разных носках. Сын говорил, что заключенные дружны между собой и это не они забирают его вещи, а офицеры.

Начальник колонии РУ 170/2 Сагындык Утешев отрицает, что Владиславу Погодаеву оказали несвоевременную медицинскую помощь.

— Заключенный нашей колонии Погодаев обратился к медикам 30 мая с жалобами на плохое самочувствие, — говорит Сагындык Утешкалиев. – Наши медики вызвали ему бригаду скорой помощи и его увезли в многопрофильную больницу. В 5 утра нам позвонили из больницы, и сказали, что не смогли спасти парня. Мы сразу же сообщили его родственникам об этом. Вообще у Владислава было слабое здоровье, он периодически жаловался то на боли в голове, то у него что–то с носом было. То, что его обливали холодной водой – это не правда. В медицинском персонале у нас работают одни женщины.

Начальник колонии отзывается о Владиславе положительно.

— Он спокойный парень, работал в колонии разнорабочим, и наркотиков не употреблял, — говорит Сагындык Утешкалиев.

По словам начальника колонии, это первая смерть заключенного в его колонии в этом году. В прошлом году в учреждении было 2 смерти: один заключенный болел, а второй повесился.

По факту смерти Владислава Погодаева заведено уголовное дело.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА