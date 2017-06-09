Бюджету Уральска добавили 3,5 миллиарда тенге на строительство трех многоэтажек в Зачаганске

За счёт этих средств, спущенных в казну города из областного и республиканского бюджетов, выстроят 3 многоэтажки по госпрограмме, положат асфальт на 8 улицах, капитально отремонтируют один детсад, выстроят скотомогильник, будут содержать в порядке дорожно-мостовое хозяйство.

Сегодня, 9 июня, депутаты гормаслихата уточнили бюджет города в сторону увеличения в сумме 3,5 миллиардов тенге (1,370 млрд. тенге из них – трансферты из республики и 1,859 млрд. тенге – из области).

Трансферты из республики – целевые. На эти деньги планируется начать строить два многоэтажных жилых дома в посёлке Зачаганск (пятна №6 и №39).

Из облбюджета на начало строительства ещё одной многоэтажки в посёлке Зачаганск (пятно №1) выделено 106,7 млн. тенге.

За счёт средств областного бюджета в городе продолжат устанавливать новые остановочные павильоны – это 80,5 млн. тенге.

69,7 млн. тенге пойдёт на благоустройство городских дворов.

235,7 млн. тенге будет затрачено на средний и капитальный ремонт 8 дорог (из них на завершение ремонта улиц Трудовая и Агрегатная – 56 млн. тенге, остальное – на начало строительства 6 уральских улиц).

Львиная доля средств из уточнённой суммы – 420,7 млн. тенге – уйдут на содержание дорожно-мостового хозяйства по городу (!)

195 млн. тенге запланированы на капитальный ремонт детского сада №8 «Сказка», 37 млн. тенге – на строительство скотомогильника в посёлке Зачаганск. 103 и 45,5 млн. тенге – на изготовление проектно-сметной документации на строительство 15 (!) многоэтажных домов в посёлке Зачаганск и Северо-восточной части города и изготовление ПСД на благоустройство и газоснабжение этих объектов.

В целом уточнённый бюджет города Уральска составил 30 миллиардов 395 тысяч 780 тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА