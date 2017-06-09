Смартфоны заменят паспорта пассажирам аэропорта в Дубае

Жители ОАЭ, вылетающие из терминала 3 международного аэропорта Дубая, теперь могут использовать смартфоны вместо паспортов, проходя через контроль, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратские СМИ.

Новая технология стала еще одной услугой мобильного приложения Smart UAE Wallet, которое предлагается загрузить резидентам ОАЭ на свой смартфон. Она позволит сократить время, отведенное на контроль каждого пассажира, на 9-12 секунд. Вскоре технология станет доступной во всех терминалах аэропорта для всех жителей ОАЭ.

По мнению разработчиков, помимо сокращения времени на контроль пассажиров, услуга позволит обеспечить безопасность данных паспорта и других документов.

Пассажирам нужно будет лишь использовать смартфон при проходе через «умный вход» (Smart Gates) на контроле и сканировать отпечаток пальца.