В министерстве сельского хозяйства создали спецкомиссию по борьбе с браконьерством

Специальную рабочую комиссию создали для увеличения эффективности борьбы с браконьерством. Об этом сообщил представитель Экологического альянса Азаматхан Азиртай на своей странице в фейсбуке.

7 июня 2017 года вице министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым было проведено собрание, на котором была утверждена комиссия из 20 человек. В состав комиссии вошли известные общественные деятели по вопросам экологии, опытные охотники, журналисты.

Если вы стали свидетелем незаконной охоты, браконьерства или каких-либо других нарушений, связанных с причинением ущерба окружающей среде, если у вас есть доказательства в виде фото или видео обращайтесь напрямую в данную рабочую комиссию.

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