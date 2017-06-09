В Уральске оштрафован директора рынка за то, что не обеспечил рынок антитеррористической защитой

Директор рынка «Алтын Алма» Александр Елькин должен заплатить более миллиона тенге в виде штрафа в госказну за то, что записи с камер видеонаблюдения на его рынке хранились меньше месяца. Бизнесмен собирается обжаловать решение суда и уверяет, что наоборот отнесся к этому требованию ответственно.

ДВД ЗКО совместно с Местной полицейской службой провели рейд по объектам, уязвимым в террористическом отношении на предмет их защищенности. Об этом сообщает пресс- служба ДВД ЗКО. Во время рейда полицейские выяснили, что на рынке «Алтын Алма» сервер системы видео наблюдения хранил информацию менее 30-ти суток. А это не соответствует требованиям антитеррористической защищенности.

— В этой связи руководителю торгового объекта было выписано предписание об устранении нарушения в течении 30-ти суток, — пишет пресс-служба ДВД ЗКО в официальном пресс-релизе. — Однако данное предписание после установленного 30-ти дневного срока исполнено не было.

Александр Елькин получил сразу два штрафа – за необеспечение антитеррористической защиты( статья 149 КоАП РК ) 300 МРП и за неисполнения этого предписания (статья 462 ч. 3 КоАП РК) 200 МРП .

Директор рынка собирается обжаловать это решение суда и комментирует ситуацию следующим образом:

-Для того, чтобы обеспечить антитеррористическую защиту мы установили на рынке более 100 видеокамер, — говорит Александр Елькин. – Новые камеры лучше по качеству, чем у нас были до этого, из-за этого видео стало занимать больше места на сервере. Но сам сервер ещё не перезапустили, так как это очень дорогостоящая процедура. Некоторые владельцы рынков отнеслись к антитеррористической защите чисто формально и установили несколько камер на весь рынок. Мы же, напротив, подошли к вопросу серьезней, и пострадали от этого. С данным решением суда мы не согласны и собираемся оспаривать его.

К слову постановление Правительства Республики Казахстан №191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении» вступило в законную силу 3 апреля текущего года.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА