В Уральске подъезды двух домов осветили «умными лампочками»

СПК «Орал» в рамках проекта «Smart city» передал в дар двум домам в пятом микрорайоне — №6 и №20 114 светодиодных ламп, которые в разы экономичнее обычных электроламп.

В самом СПК «Орал» «УН» сообщили, что проект по установке «умных» светодиодных ламп – пилотный. И больше раздавать такие лампы КСК города здесь не будут.

Те КСК и собственники квартир, кто заинтересован в экономии электроэнергии в своих домах, могут приобрести их за собственный счёт.

Руководитель ТОО «KazBatysService» (управляющая компания по домам №№6 и 20) Нурлан Рахимжанов рассказал, что в месяц они платят за приподъездное и придомовое освещение порядка 15-17 тысяч тенге летом и около 40 тысяч – зимой.

По их расчётам, с энергосберегающими лампами их расходы сократятся до 5-8 тысяч тенге в месяц.

— Те светодиодные лампы, что нам предоставили в СПК «Орал», оснащены датчиками движения – они включаются в подъездах в ту минуту, когда в них входит человек и отключаются через 30 секунд, — объясняет он. – Они экономичны – всего 6 Ватт, рассчитаны на несколько лет эксплуатации. Сейчас мы меняем лампочки в подъездах почти каждую неделю – обычные 60-Ваттные лампы быстро сгорают. К тому же их часто воруют с лестничных клеток сами жильцы. Со светодиодами, думаю, таких проблем не будет.

Рахимжанов поделился, что в их планах – закупить светодиодные лампы в ещё 16 домов, которые обслуживает его компания.

— Одна светодиодная лампа стоит 4300 тенге, в подъезд необходимы не менее 50 штук – это порядка 300 тысяч тенге на один дом, – даёт он свой расклад. – Это дорого, но я считаю, что все расходы на эти лампы окупятся уже за год.

Людмила КАЛАШНИКОВА