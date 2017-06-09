В Уральске звание «Почётный гражданин города» присвоили двум педагогам

На 12 сессии гормаслихата депутаты проголосовали «за» присвоение данного звания Утебаю Куспанову и Шылкыме Курманалиной.

Куспанов Утебай Куспанович – занимал должность ректора Областного института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров с 1986 по 2011 годы.

Удостоен высоких правительственных наград: в 1982 году награжден знаком «Отличник просвещения КазССР»; в 1985 году награжден знаком «Отличник образования СССР»; в 2002 — награжден знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан»; в 2007 — награжден знаком «За заслуги в работе профсоюзов работников образования и науки РК»; в 2007 году награжден знаком «Ы.Алтынсарин».

Курманалина Шалкыма Хайроллакызы — директор ГККП «Педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова», доктор педагогических наук, профессор, академик Академии Педагогических наук Казахстана, отличник образования РК, Заслуженный работник РК. Награждена орденом «Кұрмет», медалями «10 лет Конституции РК», «10 лет Парламенту РК» и медалью им.И.Алтынсарина. Член Ассоциации деловых женщин РК.

Людмила КАЛАШНИКОВА