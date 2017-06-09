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Опубликовано: Пт, Июн 9th, 2017
1 ЗКО / Картина дня

В ЗКО директор футбольного клуба «Акжайык» покинул свой пост

1 июня Азат Казиханов написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул свой пост.

фото с официального сайта клуба

 

Об этом сообщает пресс-атташе футбольного клуба Данияр Уалиахметов.

— Обязанности директора клуба временно исполняет Нуртаза Абилхан, который ранее являлся заместителем директора футбольного клуба, — говорит Данияр Уалиахметов.

Напомним, Азат Казиханов проработал в руководстве клуба с июля 2016 года, а ранее он занимал должность руководителя городского отдела физической культуры и спорта.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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