В ЗКО директор футбольного клуба «Акжайык» покинул свой пост
1 июня Азат Казиханов написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул свой пост.
Об этом сообщает пресс-атташе футбольного клуба Данияр Уалиахметов.
— Обязанности директора клуба временно исполняет Нуртаза Абилхан, который ранее являлся заместителем директора футбольного клуба, — говорит Данияр Уалиахметов.
Напомним, Азат Казиханов проработал в руководстве клуба с июля 2016 года, а ранее он занимал должность руководителя городского отдела физической культуры и спорта.
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Акмарал ШАЯХМЕТОВА