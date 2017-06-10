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Опубликовано: Сб, Июн 10th, 2017
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В Уральске на месте памятника Маметовой устанавливают новую скульптуру

Памятник Герою Советского Союза Маншук Маметовой демонтировали в конце мая. Сегодня на этом месте устанавливают скульптуру в 138,5 миллионов тенге.

 

Напомним, что демонтаж памятника Маншук Маметовой власти города произвели 22 мая этого года. Комиссия, обследовавшая скульптуру выявила технические дефекты и разрушения. Тогда же было объявлено, что на месте бронзовой Маншук появится новая скульптурная композиция — «Славные дочери казахаского народа».

Директор государственной инспекции историко-культурного наследия ЗКО Талгат Жусупкалиев сообщил, что республиканский конкурс на лучший эскиз проекта нового памятника был проведен еще в 2015 году. Поступило 7 работ. Лучшей была признана композиция известного казахстанского скульптура Нурлана Далбая (его работы – новый памятник Абаю и Сырыму Датову на проспекте Достык –  прим. ред.). Вместе с Маншук Маметовой  в бронзе будут изваяны ещё две героини Второй мировой войны – Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова.

Стоимость нового памятника, который уже сейчас устанавливают в центре города — 138,5 миллионов тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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