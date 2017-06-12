Житель Уральска заявил, что полицейские заставили его инсценировать покупку наркотиков ( ВИДЕО)

Марлен Жантурин сообщил, что из–за незаконных следственных действий за решёткой находится невиновный человек. Суд не поверил словам мужчины, так как в материалах уголовного дела он проходил под псевдонимом.

В декабре прошлого года полицейские обнаружили в машине 34-летнего Марлена Жантурина коробок травы и предложили ему сотрудничать со следствием. Сотрудничество заключалось в том, что Марлен должен был заснять на видео, как он покупает анашу у своего друга, Евгения Бескровного.

— Я говорил полицейским, что Женя Бескровный анашой не торгует, а сам покупает её для употребления, — рассказывает Марлен Жантурин. – Я предлагал им показать того человека, кто действительно торгует наркотиками, но всё тщетно — полицейские интересовались только Женей.

Через несколько дней Марлена Жантурина вызвал к себе в кабинет сотрудник полиции, представился Максом и заявил, что он начальник отдела по борьбе с наркотиками.( Скорей всего речь идёт о начальнике отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Уральска Максуте Сейлеве – прим. ред. ). Макс предупредил Марлена, что если Жантурин поможет полицейским, то и он, и Евгений останутся на свободе. А если тот откажется с ними сотрудничать, либо предупредит своего друга о том, что за ним идёт слежка, то мало не покажется никому.

— Говорили, что обоих нас посадят на 10 лет за «барыжничество» и ОПГ, что найдут у нас много травы, — говорит Марлен Жантурин. – Потом полицейские пояснили мне схему, по которой я буду действовать. При этом диалог наш они записывали на камеру, и со стороны это выглядело так, будто бы я сознательный гражданин и пришёл в полицию рассказать, что у нас на районе торгуют «травкой».

Чтобы спастись от угроз полиции, Марлен выполнил все их поручения.

— Я уговорил Женю купить сразу 4 коробка анаши под предлогом того, что наркоторговец надолго уезжает, — говорит Марлен Жантурин. – При этом я отдал за траву 5000 тенге, а Женя отдал 16 000. Я забрал свою часть травы и уехал. Через некоторое время я приехал к нему и забрал ещё часть наркотика, отдав ему деньги, которые он уже заплатил за него наркоторговцу. При этом деньги я повёз ему меченые, а на куртке у меня была видеокамера.

Спустя месяц Марлен узнал, что его друга арестовали и того ожидает суд.

— Я пошёл в суд как свидетель со стороны защиты и сказал, что действовал на тот момент под давлением и что уголовное дело на самом деле подставное, — говорит Марлен. – Судья Найля Джунусова меня выслушала, но не поверила, так как по материалам дела я проходил под псевдонимом «Саша». Государственный обвинитель тогда отметил, что любой человек может вот так явиться в суд и сказать, что он и является тем самым «псевдонимом». В принципе, это логично и проверить это они могли, лишь вызвав следователей, которые вели дело Жени. Но все трое оперативников, явившиеся на суд, сказали, что никогда меня не видели, хотя прекрасно знают меня. Они запугивали и применяли физическую силу ко мне.

«Уральская неделя» попросила прокомментировать ситуацию Максута Сейлева, однако он, проигнорировав приказ руководителя ДВД ЗКО, закрылся в своем кабинете и сообщил, что все комментарии — через пресс-службу.

В прокуратуре области сообщили, что по жалобе Марлена Жантурина Управлением собственной безопасности ДВД ЗКО ведется служебная проверка.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео Нурлыбека ЕМРАНОВА.