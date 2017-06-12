Станет ли трагедия на аксайской трассе последней?

На третий день после автокатастрофы на аксайской трассе, в которой погибли четыре человека, мне на сотовый позвонили с неизвестного номера и женский голос, удостоверившись, что это я, спросил: «Подскажите как можно организовать митинг?». Как выяснилось из дальнейшей беседы, со мной разговаривала родственница одной из жертв этого ДТП. От митинга я ее отговорил. Потом была уже личная встреча с ней и с другими родственниками погибших. Затем последовала пресс-конференция, где они рассказали журналистам подробности той жуткой аварии. Но вот сейчас, спустя почти две недели после трагедии, я начинаю думать, что лучше бы этих людей от митинга не отговаривал.

Последняя автокатастрофа на аксайской трассе показала, что ни один из государственных органов не намерен обеспечить безопасность пассажиров. К такому выводу я пришел, пока я и мои коллеги добивались от властей внятной реакции на произошедшее. Мы обзвонили всех людей наделенных властью и полномочиями, которые в силу своих функциональных обязанностей могут навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Всем этим важным людям мы задавали один и тот же вопрос — «Что вы намерены сделать, чтобы такой трагедии больше не было?» Но властьимущие все дружно кивали на полицию, ссылались на то, что сейчас идет расследование и до его окончания, дескать комментировать нечего.

Меня такая позиция сильно раздражает и я считаю, что это очередная попытка замылить тему и закрыть ее до следующей кровавой драмы. Я в этом уверен, потому что полиция, прокуратура и акимат погрязли в буквоедстве законов и правил, начисто проигнорировав главное требование родственников погибших и пострадавших в этом ДТП. А требуют они одного — «наведите порядок в пассажирских перевозках, чтобы такой трагедии больше не было».

Полиция ссылается на то, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц». Дескать, мы тут изо всех сил его расследуем и даром хлеб не едим. На это же уголовное расследование ссылается прокуратура области. На это же расследование ссылается и аким области, воздерживаясь от комментариев. Управление пассажирского транспорта и областное управление комитета транспортного контроля вовсе заявляют, что расследованием автокатастроф они не занимаются по определению.

Черт возьми, но даже если полиция и завершит это расследование, что изменится? Да, следователь опросит всех свидетелей, дождется результатов экспертиз, изведет кучу бумаг и все это только лишь для того, чтобы в конце ткнуть пальцем в сторону одного из двух водителей и назвать его виновным в этом ДТП. А именно такой результат предполагает эта статья. Станет от этого безопаснее дорога аксайской трассе? Перестанут ли водители «Шаранов» превышать скорость и разговаривать по телефону во время езды? Не думаю. И самое главное — эта трагедия не станет последней.

И вот чем больше мы работаем над этой темой и чем чаще перед нами захлопываются двери кабинетов, обитатели которых либо не считают нужным комментировать это дело, либо не знают что сказать, тем больше я убеждаюсь в том, что навести порядок в сфере пассажирского транспорта можно только посадив на скамью подсудимых несколько особо важных персон. То есть я считаю, что если бы власть на самом деле чувствовала свою ответственность за произошедшее, то мы бы сообщали о других уголовных делах. Например, как вам такой заголовок: «После трагедии на аксайской трассе арестован руководитель управления пассажирских перевозок ЗКО»? Или: «В ЗКО возбуждено уголовное дело в отношении организаторов тендеров на пригородные маршруты»? А вот несколько кондовый, но тоже ожидаемый заголовок: «Руководство местной полиции уволено, по подозрению в системном получении взяток от руководителей предприятий-перевозчиков». Ну и вовсе из области фантастики, но вполне логичным был бы заголовок: «Аким ЗКО попросил прощения у родственников погибших в автокатастрофе. Глава региона признался в том, что капитальный ремонт трассы откладывался несколько лет ради давления на иностранных инвесторов».

Я понимаю, что заголовки звучат дико, но не с точки зрения правдоподобности. Я не удивлюсь, если взятки на самом деле имеют место быть, а власти области и вправду из года в год ограничиваются ямочным ремонтом трассы в силу неизвестных общественности корпоративных интересов. Но я хотел бы вернуться к началу этой колонки. Мне кажется, что реально заставить власти навести порядок в системе общественных перевозок может только давление общества. Только общественные слушания, коллективные обращения и кампании по сбору подписей, митинги протеста и четкие требования, могут привести в чувство тех, кого условно принято называть слугами народа. И только после этого прокуроры учинят полноценную проверку в управлении автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Только после этого начальник этого управления свой рабочий день будет начинать с привокзальной площади, где водители «Шаранов» ждут пассажиров. Начальник местной полиции будет знать госномер каждого «Шарана», который в этот момент везет пассажиров, с какой скоростью он движется и стаж работы каждого водителя «Шарана».

Вот поэтому я сейчас сижу и думаю: «Может не стоило их отговаривать от митинга?».