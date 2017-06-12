Если бы мы потратили $3 млрд на организацию выставки, как в Астане, меня бы живьем сожгли, — А.Атамбаев

Бишкек (АКИpress) – «Если бы мы потратили 3 млрд долларов на организацию выставки, как в Астане, то меня бы живьем сожгли», — сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече со СМИ в рамках форума «Таза коом» в Бишкеке.

«Мы должны идти наряду с развитыми странами. Есть разные виды неравенства, в том числе между странами, и одно из таких видов – цифровое, когда развивающаяся страна отстает в развитии цифровых технологий. У нас нет нефти, газа, но у нас очень сильное гражданское общество и мы только этим можем восполнить отсутствие нефти и газа. Это наш шанс», — сказал он.

Президент признал, что пока у страны нет финансов. В качестве примера он сказал, что в Астане только на организацию выставки потратили 3 млрд долларов. «У нас возьмешь кредит в миллиард на дорогу, и то столько воплей. Мы провели в прошлом году Вторые игры кочевников на 30 млн долларов, деньги были грантовыми, сколько воплей было? Если бы мы потратили 3 млрд на организацию выставки, меня бы живьем сожгли. Но нам нельзя быть все время страной, ограниченной в финансах. Мы должны найти свою нишу, чтобы наша страна стала финансово богатой. Мы восполним отсутствие нефти и газа человеческим потенциалом», — сказал он.

По некоторым данным, на строительство объектов на территории выставки ЭКСПО-2017 в Астане было выделено 3 млрд долларов.

kg.akipress.org