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Опубликовано: Пн, Июн 12th, 2017
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Казахстан потратил на ЭКСПО около 400 миллиардов тенге

Примерно в 400 с лишним миллиардов тенге обошлась Казахстану международная выставка ЭКСПО-2017 – такую предварительную цифру озвучил Ахметжан Есимов, сообщает NUR.KZ.

АХМЕТЖАН ЕСИМОВ. ФОТО BNEWS.KZ

«Во сколько обошелся этот проект — рано еще пока говорить. Мы эту цифру обязательно озвучим, но на сегодняшний день это будет где-то около 400 с лишним миллиардов тенге. Это строительство объектов, проведение мероприятий, включая все«, — рассказал Есимов.

Глава нацкомпании «Астана Экспо-2017» добавил и ориентировочную сумму затрат в валюте – около 1 млрд 300 млн долларов.

Напомним, эффектная церемония открытия выставки ЭКСПО-2017 прошла 9 июня с участием Нурсултана Назарбаева и еще 17 глав других государств. 10 июня она распахнула свои двери для всех желающих.

Монтажные и работы по озеленению велись на территории выставки буквально до последнего момента – за сутки до старта ЭКСПО рабочие все еще достраивали, доделывали и облагораживали.

nur.kz

 

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