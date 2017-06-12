Погода +23oC
$315.18=
352.18=
5.53=
Опубликовано: Пн, Июн 12th, 2017
3 Мир

Навального задержали в подъезде его дома в Москве


Жена Алексея Навального рассказала, что оппозиционер был задержан прямо в подъезде своего дома. В полиции объяснили, что Навальный задержан за призыв к проведению несанкционированной акции.

Перед началом антикоррупционной акции в Москве основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом через его Twitter рассказала жена оппозиционера Юлия.

«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала она.

​​Директор ФБК Роман Рубанов подтвердил РБК, что Навального задержали в подъезде его дома. «(Навального) задержала полиция. Мы пока не знаем, почему и каковы основания. (Куда везут), неизвестно», — сказал Рубанов.

Позднее в столичной полиции подтвердили задержание Навального. В сообщении на сайте ГУ МВД уточняется, что Навальный доставлен в отдел полиции для составления протоколов об администр­ативных правонарушен­иях, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), которые будут пе­реданы в суд для прин­ятия решения».

Позже Волков уточнил, что телетрансляцию запустили из резервной студии.

Власти Москвы согласовали с Фондом борьбы с коррупцией проведение акции против коррупции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве. Однако за день до ее начала основатель ФБК Алексей Навальный призвал своих сторонников перенести акцию на улицу Тверскую, которая в этот день будет закрыта для дорожного движения. Власти Москвы расценили этот призыв как провокацию, правоохранительные органы предупредили о немедленной реакции на нарушения общественного порядка.

РБК

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-12
Утром23 ℃
Днем23 ℃
Вечером22.03 ℃
Ночью16.85 ℃
Влажность78 %
ДавлениеhPa 1011.02
Скорость ветра3.16 м/с
2017-06-13
Утром18.1 ℃
Днем23.77 ℃
Вечером23.7 ℃
Ночью17.81 ℃
Влажность58 %
ДавлениеhPa 1013.76
Скорость ветра2.91 м/с