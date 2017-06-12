Навального задержали в подъезде его дома в Москве



Жена Алексея Навального рассказала, что оппозиционер был задержан прямо в подъезде своего дома. В полиции объяснили, что Навальный задержан за призыв к проведению несанкционированной акции.

Перед началом антикоррупционной акции в Москве основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом через его Twitter рассказала жена оппозиционера Юлия.

«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», — написала она.

​​Директор ФБК Роман Рубанов подтвердил РБК, что Навального задержали в подъезде его дома. «(Навального) задержала полиция. Мы пока не знаем, почему и каковы основания. (Куда везут), неизвестно», — сказал Рубанов.

Позднее в столичной полиции подтвердили задержание Навального. В сообщении на сайте ГУ МВД уточняется, что Навальный доставлен в отдел полиции для составления протоколов об администр­ативных правонарушен­иях, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), которые будут пе­реданы в суд для прин­ятия решения».

Позже Волков уточнил, что телетрансляцию запустили из резервной студии.

Власти Москвы согласовали с Фондом борьбы с коррупцией проведение акции против коррупции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве. Однако за день до ее начала основатель ФБК Алексей Навальный призвал своих сторонников перенести акцию на улицу Тверскую, которая в этот день будет закрыта для дорожного движения. Власти Москвы расценили этот призыв как провокацию, правоохранительные органы предупредили о немедленной реакции на нарушения общественного порядка.

РБК