Прокуратура ЗКО и правозащитники прокомментировали смерть заключенного ( ВИДЕО)

По факту гибели 20-летнего Владислава Погодаева заведено уголовное дело. Проводится судебно-медицинская экспертиза. К следственной проверке прокуратуры подключен уполномоченный по правам человека Павел Кочетков.

Сегодня в прокуратуре области прошел брифинг для представителей СМИ. Поводом для мероприятия послужила публикация на сайте «Уральской недели» — «Били за то, что не знал Гимн», — мать заключенного, погибшего от абсцесса мозга в Уральской колонии РУ 170/2. В статье говорилось о том, что заключенный Уральской колонии Владислав Погодаев скончался в ночь с 30 на 31 мая. Родственники покойного обвиняют администрацию колонии в халатности. В самой колонии же утверждают: Владислава сразу же после жалобы на здоровье отправили лечить в больницу.

Во время брифинга, прокуроры сообщили о том, что они намерены проверить все доводы матери покойного Владислава Погодаева, которые были озвучены в статье.

— В настоящее время проводятся следственные действия, — говорит помощник прокурора области по надзору за исполнением наказания Тимурлан Исмаилбаев. – В частности, проходит судебно- медицинская экспертиза. Она и покажет, действительно ли смерть Погодаева произошла из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. А также мы узнаем, в действительности ли били заключенного Погодаева за то, что он не знал гимн, и проверим другие жалобы его матери .

Уполномоченный по правам человека, а также участник национального привинтивного механизма Павел Кочетков уверен, что некачественное лечение имело место быть.

— Абсцесс не развивается в течение одного дня, — рассуждает правозащитник. – Я уверен, что дело в некачественной медицинской помощи. Возможно, сказывается нехватка профессионалов в колонии. Но такие случаи не редкость и в гражданском обществе. Это в действительности проблема всего государства. В уральской колонии строгого режима стоит очень качественное оборудование. Но на нем некому работать.

Кроме всего прочего, Павел Кочетков отметил, что заключенные колонии РУ 170/2 уже жаловались ему на притеснения на почве незнания гимна.

Текст Акмарал ШАЯХМЕТОВА, видео Нурлыбека ЕМРАНОВА.