В Москве начались задержания участников акции против коррупции

В Москве, как сообщает пресса, начались задержания участников протестных акций. На Тверской улице, где проходит несогласованная с властями антикоррупционная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, полицейские «выдергивают» из толпы людей, даже если они не скандировали лозунги и не держали плакаты. Между тем на проспекте Академика Сахарова, где оппозиция первоначально намеревалась провести свой митинг, собрались противники законопроекта о реновации.

Ранее стало известно о задержании одного из организаторов митинга оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, на Пушкинской площади задержан оппозиционный политик Илья Яшин.

Антикоррупционные «гуляния» на Тверской стартовали около 14:00 и проходили мирно, полиция держалась преимущественно в стороне. Однако вскоре на улице появились активисты, выкрикивающих оппозиционные лозунги. У некоторых в руках были плакаты. К месту событий подтянулся ОМОН, который перекрыл проход на Тверскую улицу, из-за чего на Пушкинской площади образовалась давка.

На проспекте Акад емика Сахарова задержали трех участников акции — Ивана Морозова, Павлова Дмитрия и Комракова Михаила. Об этом «ОВД-Инфо» сообщили очевидцы по горячей линии. Участников акции задержали во время раздачи листовок у металлических рамок на подходе к месту митинга. Друг Комракова сообщил «ОВД-Инфо», что активиста по лицу ударил майор полиции.

Около тысячи человек собрались на согласованной с московскими властями оппозиционной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции. «На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие оппозиции, в котором принимают участие около 1000 человек», — сказал собеседник агентства. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, обстановка на месте проведения акции спокойная.

На Пушкинской площади был задержан экс-заместитель председателя партии ПАРНАС Илья Яшин.

На несогласованной с властями антикоррупционной акции на Тверской улице сотрудники полиции задержали по меньшей мере шесть человек, сообщает корреспондент РБК .​ По его данным, двое первых задержанных в руках держали плакаты. На одном из них было написано: «Россия против коррупции», — другой активисты развернуть не успели. Также в отделения полиции были направлены еще четверо мужчин. Всех их задержали у кафе быстрого питания McDonald’s у станции метро «Пушкинская».

В настоящее время там, как передает корреспондент РБК, находится около 200 человек, у некоторых из них в руках российские флаги. При этом сотрудники правоохранительных органов, по данным РБК, задерживают «всех с плакатами». Сами участники акции, по словам журналиста, «не сопротивляются». Спецсредств для разгона демонстрантов и дубинок полиция пока не применяет.

Митинг против коррупции первоначально должен был состояться 12 июня на проспекте Сахарова. Однако накануне вечером оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге сообщил о том, что организаторы отказываются проводить акцию, так как власти запрещают любым подрядчикам устанавливать сцену.

Политик призвал «мирно» в формате «народных гуляний» провести мероприятие на Тверской улице, которая 12 июня будет перекрыта для автомобилей от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд в связи с проведением фестиваля «Времена и эпохи. Собрание». Навальный призвал сторонников в 14:00 приходить с российскими флагами в руках и гулять по улице против часовой стрелки. Незадолго до начала «гуляний» Навальный был задержан полицией в подъезде его дома в столичном районе Марьино.

РБК

