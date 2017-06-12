В России проходят антикоррупционные митинги

В Москве Алексей Навальный проведет несогласованную акцию на Тверской вместо проспекта Сахарова

В России начались акции против коррупции. Заявки на их проведение были поданы в 170 городах. Всего же в акции участвуют 145 городов, говорит пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Казани, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске. Уже начались первые задержания. В Благовещенске и Казани было задержано как минимум по четыре человека, во Владивостоке – не менее 11 человек, по данным «ОВД-инфо», в том числе координатор местного штаба Навального, депутат гордумы Юрий Кучин. Кучин был оштрафован по ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга. Во Владивостоке на привокзальной площади, где проходил несогласованный митинг, в это же время проходил фестиваль казачьей культуры, сообщил сайт VL.ru.

По словам Ярмыш, как минимум в 117 городах акции были согласованы. В частности, митинги были разрешены в Барнауле, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. В Казани администрация города предложила провести митинг в 7 утра, на что организаторы согласились. В Ижевске организаторам предложили маршрут до городского кладбища с митингом на ближайшей площади. В Санкт-Петербурге акцию не согласовали, поэтому организаторы мероприятия позвали своих сторонников на Марсово поле, где в это время будет проходить посвященный Дню России военно-патриотический фестиваль «Служу России!».

Ранее «Команда Навального» в соцсети «В контакте» сообщила, что в ходе подготовки акций в Великом Новгороде задержали волонтеров и координатора штаба за раздачу листовок к согласованному митингу. Во Владивостоке у координатора штаба Навального изъяли листовки «якобы с пропагандой ИГИЛ» (запрещенная в России организация), хотя это были листовки к митингу 12 июня. Там же были задержаны волонтеры за незаконную агитацию. Волонтеров, раздававших листовки к митингу, также задержали в Волгограде. В Минеральных Водах был задержан заявитель митинга, как указывала «Команда Навального», от него требовали забрать уведомление о проведении митинга. В Томске изъяли 10 000 листовок к митингу. В Хабаровске координатору штаба Навального назначили штраф в 150 000 руб. за пост в «В контакте», где он призывал выйти на акцию 12 июня.

В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованная акция на проспекте Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на акцию на Тверской улице. Акция на Тверской не согласована. Ранее при подаче заявления о проведении митинга Навальный и директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов просили разрешить им проведение акции на Тверской. Однако мэрия им отказала, сославшись на то, что на Тверской будет проходить фестиваль «Времена и эпохи», и предложила альтернативный вариант на проспекте Сахарова. Навальный согласился на этот вариант.

Перенос акции на Тверскую Навальный объяснил тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей. «Давление совершенно прямое с таким даже куражом наглым: на этом митинге не будет ничего, кроме разрешения. Все последние дни у нас одна схема. Некоторые подрядчики просто отказываются сразу, как только узнают геолокацию», – написал Навальный у себя на сайте. В понедельник Тверская перекрыта из-за проведения фестиваля «Времена и эпохи».

Все акции оппозиции в неположенном месте будут несанкционированными, заявил «РИА Новости» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. По словам чиновника, заявитель акции 12 июня на проспекте Академика Сахарова, директор Фонда борьбы с коррупцией не отказывался от проведения митинга. «Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации», – сказал руководитель департамента. Генпрокуратура вечером в воскресенье также указала, что «Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы» к участию в шествии и митинге на Тверской, но акцию по этому адресу мэрия не согласовала и организаторы ранее согласились провести ее на проспекте Сахарова. Надзорное ведомство предупредило, что «любые попытки провести несогласованное мероприятие на ул. Тверской г. Москвы – прямое нарушение закона» и что «правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций» и массовых беспорядков. Для недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы подготовила предостережение Навальному.

26 марта Навальный провел антикоррупционную акцию, она прошла почти в 90 городах по всей России. В Москве несанкционированная акция прошла на Тверской улице, в ходе акции было задержано более 1000 человек. Позже семь человек стали фигурантами уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Двоих из них уже приговорили к реальным срокам заключения.

Митинги против коррупции Навальный предложил организовать после выхода фильма «Он вам не Димон», в котором рассказывалось о недвижимости, которая якобы находится в пользовании премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам Навального, власти не дали внятного ответа на факты антикоррупционного расследования, после чего он предложил провести акции против коррупции в российских городах.

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