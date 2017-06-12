В Санкт-Петербурге участников акции протеста окружил ОМОН. Задержаны более 100 человек
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН окружили участников антикоррупционной акции на Марсовом поле и начали их задерживать. Как сообщает издание «Бумага», задержаны более 50 человек.
Всего в оцеплении находится еще столько же людей. Издание отмечает, что люди продолжают подходить.
«Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны», — передает «Фонтанка».
Акция на Марсовом поле не была согласована с властями Петербурга.