В Уральске полиция оштрафовала 7 водителей из свадебного кортежа (ВИДЕО)

В минувшую субботу, в Уральске, полиция задержала семерых водителей из свадебного кортежа, из-за выкрутасов на дороге.

Свадебный кортеж попал в поле зрения полиции на улице Чагано-Набережная в районе памятника «Этих дней не смолкнет слава». Кортеж из семи автомобилей, двигался со стороны улицы Пугачева, когда камеры уличного видеонаблюдения запечатлели серию грубых нарушений правил дорожного движения. В частности автомобили кортежа не уступили дорогу автомобилю, который двигался по главной дороге, один из автомобилей кортежа выехал на встречную полосу движения, пару раз водители создали аварийную ситуацию. Информация об этом была передана патрульным нарядам полиции, которые догнали кортеж уже у памятника. Полицейским пришлось омрачить праздник молодоженов. По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека Габдуллина, сотрудники полиции оформили протоколы на водителей всех семи автомобилей, участвовавших в кортеже.

— Как правило, свадебные кортежи нарушают несколько пунктов ПДД, создающие угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения: превышают разрешенный скоростной режим, правила перевозки пассажиров, управление транспортом без государственных регистрационных номеров. Участники дорожного движения свадебных кортежей ведут себя агрессивно вызывающе: выезжают на встречную полосу, стремясь не отстать от «своих» подрезают машины из основного потока, тем самым создавая аварийную ситуацию на дорогах, сигналят на всем протяжении движения, — сказал Манарбек Габдуллин.

По его словам, полицейским также пришлось отдельно составить протоколы по факту того, что веселящиеся пассажиры этого кортежа высовывались из открытых окон машин во время движения.

Аналогичный случай произошел около «Салтанат сарайы». На видеозаписи видно, как автомашина совершила серию грубых нарушений ПДД.