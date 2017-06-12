В Уральске спасатели уговорили мужчину не совершать суицид

Сегодня, 12 июня, примерно в 12 дня, молодой мужчина пытался спрыгнуть с 5 этажа 9–этажного общежития в районе Ледового дворца спорта. Однако психолог службы спасения уговорил его не делать этого.

Сотрудники полиции сообщили «УН», что мужчина 1989 года рождения хотел спрыгнуть с 5 этажа. Каковы мотивы такого поступка, полицейские не выяснили. Психолог от Департамента чрезвычайных ситуаций уговорил его не совершать суицид. Сейчас мужчина направлен на обследование в психоневрологический диспансер. По предварительной информации, он был нетрезв, а сегодня ночью из этого же дома «Скорая помощь» забрала мужчину с ножевым ранением.

Акмарал Шаяхметова, фото Нурлыбека ЕМАРАНОВА