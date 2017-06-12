Впервые выступавшие теннисисты из Уральска стали призерами чемпионата РК
Несколько призовых мест заняли уральские спортсмены по настольному теннису на чемпионате страны.
Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2006 годов рождения и моложе проходил с 30 мая по 5 июня в Алматы.
Как сообщили в спортивной школе № 1, юные уральские спортсмены выступали в республиканском первенстве впервые. И сразу же выиграли шесть медалей разного достоинства.
В личном первенстве среди девушек золотую медаль выиграла Аружан Ильяс. «Серебро» взяла еще одна спортсменка из Уральска – Аружан Бекиш.
Также на чемпионате проходили выступления по парам. Так, наш спортсмен Дамир Мэлсов, выступая с теннисистом из Карагандинской области, занял второе место. А среди девушек, третье место в паре заняла Аружан Ильяс. Она также выступала со спортсменкой изКарагандинской области.
В копилке нашей сборной команды есть и бронзовая медаль в смешанной паре. Ее обладателями стали Аружан Ильяс и Дамир Мэлсов.
Кроме того, уральские спортсменки смогли показать высокий результат в командном выступлении. Команда, в составе Аружан Ильяс, Аружан Бекиш, Бекжаным Турашева и Мариза Акмурзина выиграли серебряную медаль.
Отметим, что все спортсмены являются учащимися СДЮШОР № 1. Тренерами юных спортсменов являются Владислав Кузьмин, Сарвар Назарова, Дулат Жузбаев, Гулчехра Хусейнова.
Екатерина ЛИТВЯКОВА