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Опубликовано: Вт, Июн 13th, 2017
19 Мир

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток. Навального задержали днем 12 июня рядом с его домом, когда политик собирался на антикоррупционную акцию на Тверской улице.

Навальный обвинялся в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.

На суде Навальный просил перенести рассмотрение дела в связи с тем, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.

Алексей Навальный: «Я, ваша честь, одного не понимаю. Если вы материал смотрели и давали полиции советы, как его подправить, вы бы хоть нормально материал оформили. Вы ломаете тут комедию с видимостью правосудия. Надели свои мантии, зачитываете постановления, „суд удаляется для принятия решения“. Да все же понятно».

МЕДУЗА

Один комментарий
  1. Александр says:
    13 июня 2017 в 10:51

    Сразу 6 статей про митинги, это уже можно расценить как призыв. Правда комментариев ноль.

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