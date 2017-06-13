Алексея Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток. Навального задержали днем 12 июня рядом с его домом, когда политик собирался на антикоррупционную акцию на Тверской улице.

Навальный обвинялся в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.

На суде Навальный просил перенести рассмотрение дела в связи с тем, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.

Алексей Навальный: «Я, ваша честь, одного не понимаю. Если вы материал смотрели и давали полиции советы, как его подправить, вы бы хоть нормально материал оформили. Вы ломаете тут комедию с видимостью правосудия. Надели свои мантии, зачитываете постановления, „суд удаляется для принятия решения“. Да все же понятно».

МЕДУЗА