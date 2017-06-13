На аварии с «Шаранами» приходится больше половины всех погибших в ДТП в ЗКО

Аварии с Шаранами самые смертоносные в ряду аварий с участием общественного транспорта. Из 9 ДТП, в 8 случаях виновными были признаны водители минивенов.

Такие данные приводит ДВД ЗКО в своем официальном ответе на наш запрос. В частности речь идет о погибших и раненных во всех ДТП с участием общественного транспорта, которые произошли на дорогах области за последние пять лет. Так по данным полиции за последние пять на дорогах области произошло 99 ДТП с участием общественного транспорта, в которых погибли 20 человек и 154 получили ранения. Из этого числа половина погибших приходится на ДТП с участием минивенов, которые перевозят пассажиров на маршрутах «Уральск-Аксай», «Уральск-Атырау» и «Уральск-Актобе» — 9 человек погибли и 13 получили ранения. Если прибавить к этому 4 погибших и 8 получивших ранения в последней автокатастрофе 2 июня, то получается, что на долю «Шаранов» приходится 13 смертей и 21 травмированных. Кроме того, в данные ДВД не попала жуткая авария на трассе «Уральск-Атырау», которая произошла 16 апреля 2013 года. Тогда в результате столкновения минивэна «Форд Гэлакси» перевозившего пассажиров из Атырау в Уральск и автомобиля ВАЗ погибли 7 человек. С учетом этого случая на долю ДТП с участием «Шаранов» приходится уже 20 смертей. Из них 3 — дети.