На изготовление цветочной пирамиды из бюджета Уральска не затрачено ни одного тенге
Об этом заявляют в секторе благоустройства отдела ЖКХ.
Как сообщил корреспонденту «УН» заведующим сектором благоустройства отдела ЖКХ Мирас МУЛКАЙ, на металлоконструкции, из которых изготавливается пирамида, денег затрачено не было.
— Делаем пирамиду из металла, который есть у нас в наличии, — отметил Мирас Мулкай. – Поэтому изготовление конструкции затрат не принесло.
Пирамида устанавливается на пересечении улиц Чагано-Набережная и Пугачева. На сооружении высотой 6,5 метров, а шириной 11 метров, будут установлены полки для цветов. Ко всему прочему, на пирамиде будет установлена подсветка.
— На днях устройство пирамиды будет завершена, — рассказала Мирас Мулкай. – После этого там будет установлен водопровод для капельного орошения цветов.
Также, Мирас Мулкай отметил, что данная конструкция не создаст помех для движения автомобильного транспорта.
— Я сам лично убедился, что пирамида не закрывает обзор при движении как с улицы Пугачева, так и с Чагано-Набережной, — сказал Мирас Мулкай. – Она не создаст условий для возникновения аварийных ситуаций на дороге.
Екатерина ЛИТВЯКОВА