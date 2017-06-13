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Опубликовано: Вт, Июн 13th, 2017
232 ЗКО / Картина дня

На изготовление цветочной пирамиды из бюджета Уральска не затрачено ни одного тенге

Об этом заявляют в секторе благоустройства отдела ЖКХ.

 

Как сообщил корреспонденту «УН» заведующим сектором благоустройства отдела ЖКХ Мирас МУЛКАЙ, на металлоконструкции, из которых изготавливается пирамида, денег затрачено не было.

— Делаем пирамиду из металла, который есть у нас в наличии, — отметил Мирас Мулкай. – Поэтому изготовление конструкции затрат не принесло.

Пирамида устанавливается на пересечении улиц Чагано-Набережная и Пугачева. На сооружении высотой 6,5 метров, а шириной 11 метров, будут установлены полки для цветов. Ко всему прочему, на пирамиде будет установлена подсветка.

— На днях устройство пирамиды будет завершена, — рассказала Мирас Мулкай. – После этого там будет установлен водопровод для капельного орошения цветов.

Также, Мирас Мулкай отметил, что данная конструкция не создаст помех для движения автомобильного транспорта.

— Я сам лично убедился, что пирамида не закрывает обзор при движении как с улицы Пугачева, так и с Чагано-Набережной, — сказал Мирас Мулкай. – Она не  создаст условий для возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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