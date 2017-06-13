Около 20 миллионов тенге потратит прокуратура ЗКО на установку забора

Прокуратура области опубликовала сообщение на сайте государственных закупок, из которого можно понять, что здание областной прокуратуры и здания четырех районных прокуратур нуждаются в новых оградах.

Из лота на портале государственных закупок следует, что ремонт вспомогательного здания прокуратуры области будет произведен на сумму 890 тысяч тенге, а на установку ограждения для этого же здания прокуратура готова потратить 3 324 000 тенге.

Забор для здания прокуратуры Таскалинского района обойдется прокуратуре области в 3 295 535 тенге, а ограждение прокуратуры Чингирлауского района в 5 066 535 тенге. Строительство ограды прокуратуры Акжаикского района будет стоит 4 066 964 тенге и ворота прокуратуры Зеленовского района, села Калининское в 2 981 250 тенге.

Насколько обоснованы такие траты на ограждения – неизвестно, однако в описании лота сказано, что средства выделены на установку дверей, ворот, турникетных систем и ограждений. Любопытно, что все работы по установке новых заборов должны быть выполнены чуть больше, чем за две недели – с 19 июня по 5 июля текущего года.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА