Погода +26oC
$316.39
354.89
5.54
Опубликовано: Вт, Июн 13th, 2017
370 ЗКО / Картина дня

Около 20 миллионов тенге потратит прокуратура ЗКО на установку забора

Прокуратура области опубликовала сообщение на сайте государственных закупок, из которого можно понять, что здание областной прокуратуры и здания четырех районных прокуратур нуждаются в новых оградах.

Чем прокуроров не устроил старый забор?

Из лота на портале государственных закупок следует, что ремонт вспомогательного здания прокуратуры области будет произведен на сумму 890 тысяч тенге, а на установку ограждения для этого же здания прокуратура готова потратить 3 324 000 тенге.
Забор для здания прокуратуры Таскалинского района обойдется прокуратуре области в 3 295 535 тенге, а ограждение прокуратуры Чингирлауского района в 5 066 535 тенге. Строительство ограды прокуратуры Акжаикского района будет стоит 4 066 964 тенге и ворота прокуратуры Зеленовского района, села Калининское в 2 981 250 тенге.
Насколько обоснованы такие траты на ограждения – неизвестно, однако в описании лота сказано, что средства выделены на установку дверей, ворот, турникетных систем и ограждений. Любопытно, что все работы по установке новых заборов должны быть выполнены чуть больше, чем за две недели – с 19 июня по 5 июля текущего года.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

Один комментарий
  1. Шофер says:
    13 июня 2017 в 15:18

    Путанку, колючую проволоку, датчики движения по периметру, контрольно-следовая полоса и все будет ОК.

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-06-13
Утром26 ℃
Днем26 ℃
Вечером24.86 ℃
Ночью17.29 ℃
Влажность71 %
ДавлениеhPa 1013.62
Скорость ветра2.56 м/с
2017-06-14
Утром18.95 ℃
Днем21.2 ℃
Вечером22.94 ℃
Ночью17.29 ℃
Влажность74 %
ДавлениеhPa 1011.78
Скорость ветра4.46 м/с