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Опубликовано: Вт, Июн 13th, 2017
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«ОВД-Инфо»: на акции в Москве задержали 866 человек, 32 из них оставили на ночь в полиции

ФОТО Евгений Фельдман

В Москве на протестной акции 12 июня задержали 866 человек. Такие цифры, по сведениям на утро 13 июня, приводит «ОВД-Инфо».

Задержанных доставили в 42 московских отдела полиции, после чего большинство из них отпустили. При этом минимум 32 человека были оставлены на ночь в 11 отделах.

При этом полиция официально сообщила только о 150 задержанных в Москве и о 500 задержанных в Санкт-Петербурге.

Как пишет «ОВД-Инфо», в 14 петербургских отделах полиции задержанных оставили на ночь. По данным на 3 часа ночи, там находились 245 человек. Остались ли все они в отделах до утра, не уточняется.

«Фонтанка» сообщает, что на задержанных в Петербурге составлено 400 административных протоколов, которые рассмотрят только утром 13 июня. По информации издания, все четыреста фигурантов административных материалов оставлены в отделах полиции на ночь. Около 140 задержанных — несовершеннолетние.

12 июня во многих российских городах прошли протестные акции «Требуем ответа», посвященные антикоррупционному расследованию Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве.
В Москве акция была согласована мэрией на проспекте Сахарова, но, по утверждению организатора митинга Алексея Навального, на площадке не дали установить сцену и звуковое оборудование. Навальный призвал сторонников выйти на Тверскую улицу, где проходил исторический фестиваль в честь Дня России. Самого Навального задержали, когда он выходил из дома; суд арестовал его на 30 суток за нарушение правил проведения митингов.
После задержаний на Тверской в Москве было возбужденоуголовное дело о нападении на полицейских. По предварительным данным, двух демонстрантов подозревают в том, что они распылили в лицо бойцу Росгвардии газовый баллончик.
МЕДУЗА

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