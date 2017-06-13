Прокуратура ЗКО намерена установить причины и предпосылки высокой смертности на дорогах

Об этом сообщает прокурор ЗКО Нурпеисов в социальной сети Facebook. Прокурор области отвечая на вопрос пользователя социальной сети сообщил, что после завершения расследования обстоятельств аварии на аксайской трассе, надзорный орган обяжет все заинтересованные стороны устранить нарушения законности.

В своем ответе прокурор области в частности сообщает:

«В настоящее время по данному факту, как Вам известно, проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.4 Уголовного кодекса РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).По указанию прокуратуры области 06.06.2017 года уголовное дело принято в производство Упра вления дознания ДВД ЗКО. Ход расследования взят на особый контроль.

После установления всех обстоятельств дела органом дознания на основании статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК в соответствующие госорганы и организации будет внесено представление о принятии мер по устранению нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению ДТП».

Кроме того прокурор ЗКО сообщает, что задолго до этой трагедии госорганам уже выносились рекомендации по обеспечению безопасности общественных перевозок.

«В апреле 2016 года данный вопрос рассмотрен на заседании коллегии прокуратуры области, где всем заинтересованным госорганам были даны конкретные рекомендации по исправлению и улучшению ситуации. На данный момент прокуратурой области проводится анализ состояния законности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, а также обслуживания и содержания автомобильных дорог, по итогам которого буду приняты дополнительные меры. Результаты доведем до сведения общественности», — сообщает прокурор ЗКО.