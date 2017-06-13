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Опубликовано: Вт, Июн 13th, 2017
109 ЗКО / Картина дня

Ребенку со злокачественной опухолью в глазу нужна ваша помощь

Это Рамиль БЕРКИМБАЕВ, один год и 10 мес., диагноз — злокачественное образование сетчатки обеих глаз. После трех курсов химиотерапии волосы у Рамиля выпали, а ретинобластома так и осталась. Один глаз ему уже не спасти, сказали врачи, они теперь борются за левый, пока еще видящий глаз ребенка.

Родители возили Рамиля три раза  в Алматы в Национальный центр педиатрии и детской хирургии на химиотерапию. Утешительные результаты не проявились и они повезли сына в Москву в онкоцентре им. академика Блохина.
Рамилю предстоит долгое лечение и много курсов терапии в Москве. Для оплаты курсов химиотерапии им нужно 500 тысяч рублей. Вся семья живет на зарплату отца и помощь со стороны дедушек и бабушек.
Сейчас родители Рамиля собрали своими силами 1 миллион тенге. Необходимо еще 1500 000 тенге.  Семье очень нужна ваша помощь в сборе недостающей суммы.

Если вы захотите помочь Рамилю, то провести пожертвование можно прямо на сайте благотворительного фонда «Жулдыз» (переходите СЮДА)

Можно принести пожертвование в офис благотворительного фонда «Жулдыз» по адресу Кердери, 138.
И для справок номер телефона менеджера фонда Данары Идрисовой 8-702-723-45-11

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