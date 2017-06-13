Ребенку со злокачественной опухолью в глазу нужна ваша помощь

Это Рамиль БЕРКИМБАЕВ, один год и 10 мес., диагноз — злокачественное образование сетчатки обеих глаз. После трех курсов химиотерапии волосы у Рамиля выпали, а ретинобластома так и осталась. Один глаз ему уже не спасти, сказали врачи, они теперь борются за левый, пока еще видящий глаз ребенка.

Родители возили Рамиля три раза в Алматы в Национальный центр педиатрии и детской хирургии на химиотерапию. Утешительные результаты не проявились и они повезли сына в Москву в онкоцентре им. академика Блохина.

Рамилю предстоит долгое лечение и много курсов терапии в Москве. Для оплаты курсов химиотерапии им нужно 500 тысяч рублей. Вся семья живет на зарплату отца и помощь со стороны дедушек и бабушек.

Сейчас родители Рамиля собрали своими силами 1 миллион тенге. Необходимо еще 1500 000 тенге. Семье очень нужна ваша помощь в сборе недостающей суммы.