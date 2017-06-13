Ребенку со злокачественной опухолью в глазу нужна ваша помощь
Это Рамиль БЕРКИМБАЕВ, один год и 10 мес., диагноз — злокачественное образование сетчатки обеих глаз. После трех курсов химиотерапии волосы у Рамиля выпали, а ретинобластома так и осталась. Один глаз ему уже не спасти, сказали врачи, они теперь борются за левый, пока еще видящий глаз ребенка.
Родители возили Рамиля три раза в Алматы в Национальный центр педиатрии и детской хирургии на химиотерапию. Утешительные результаты не проявились и они повезли сына в Москву в онкоцентре им. академика Блохина.
Рамилю предстоит долгое лечение и много курсов терапии в Москве. Для оплаты курсов химиотерапии им нужно 500 тысяч рублей. Вся семья живет на зарплату отца и помощь со стороны дедушек и бабушек.
Сейчас родители Рамиля собрали своими силами 1 миллион тенге. Необходимо еще 1500 000 тенге. Семье очень нужна ваша помощь в сборе недостающей суммы.
Если вы захотите помочь Рамилю, то провести пожертвование можно прямо на сайте благотворительного фонда «Жулдыз» (переходите СЮДА)
Можно принести пожертвование в офис благотворительного фонда «Жулдыз» по адресу Кердери, 138.
И для справок номер телефона менеджера фонда Данары Идрисовой 8-702-723-45-11