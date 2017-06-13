Управление по борьбе с наркотиками ДВД ЗКО отрицает, что полицейские « сшили дело» о наркоторговле

По словам руководителя управления, полковника Андрея Хлевина, Евгений Бескровнов осужден законно, а действия сотрудников отдела по борьбе с наркоторговлей были проведены в соответствии со всеми требованиями уголовно- процессуального кодекса.

— В Отдел по борьбе с наркобизнесом УВД города Уральска поступила оперативная информация о том, чтоЕвгений Бескровнов занимается незаконным сбытом наркотических средств в виде «марихуаны», — говорит полковник Хлевин. — После регистрации данной информации в единый регистр досудебных расследовании, сотрудниками отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Уральска были проведены мероприятия по документированию преступной деятельности последнего, который в последующем 24 января 2017 года был задержан за сбыт и хранение наркотических средств марихуана. 15 мая 2017 года приговором Уральского городского суда гражданин Бескровнов Е.Н. осужден к 5 годам лишения свободы по ст. 297 ч.1 УК РК. «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Андрей Хлевин отметил, что действия сотрудников отдела по борьбе с наркобизнесом УВД г.Уральска были проведены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан без нарушений.

Напомним, в «УН» обратился Марлен Жантурин. Мужчина сообщил, что из–за незаконных следственных действий за решёткой находится невиновный человек. В частности, он рассказал, что полицейские заставили его инсценировать покупку наркотиков. Суд не поверил словам мужчины, так как в материалах уголовного дела он проходил под псевдонимом.

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