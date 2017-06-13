В Уральске бывший работник госоргана устроил акцию протеста перед зданием суда ( ВИДЕО)
Максот Кубеев, ранее работавший в комитете ветконтроля заподозрил суд в нечестном судействе. Мужчина требует восстановить его в должности и оплатить вынужденные прогулы . « Начальство лоббирует интересы моего напарника, 22-летнего родственника руководителя инспекции », — утверждает сам Максот Кубеев.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ.
Какого, какого органа? 🙂
ГУ » Западно- Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета ветиринарного контроля и надзора Министерства Сельского хозяйства Республики Казахстан
А нельзя была обойтись без «органа», написать, например, «работник госструктуры»? Кстати, если уж Вам так нравятся «органы», они обычно употребляются во множественном числе. Никто же не пишет «сотрудник внутреннего органа»? 🙂
нельзя было