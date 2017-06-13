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Опубликовано: Вт, Июн 13th, 2017
459 ЗКО / Картина дня

В Уральске бывший работник  госоргана устроил акцию протеста перед зданием суда ( ВИДЕО)

Максот Кубеев, ранее работавший в комитете ветконтроля заподозрил суд в нечестном судействе. Мужчина требует восстановить его в должности и оплатить вынужденные прогулы . « Начальство лоббирует интересы моего напарника,  22-летнего родственника руководителя инспекции », — утверждает сам  Максот Кубеев.  

 

 

 Акмарал ШАЯХМЕТОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ.

4 комментария
  1. NVP says:
    13 июня 2017 в 14:51

    Какого, какого органа? 🙂

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    • Акмарал Шаяхметова says:
      13 июня 2017 в 15:08

      ГУ » Западно- Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета ветиринарного контроля и надзора Министерства Сельского хозяйства Республики Казахстан

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      • NVP says:
        13 июня 2017 в 15:23

        А нельзя была обойтись без «органа», написать, например, «работник госструктуры»? Кстати, если уж Вам так нравятся «органы», они обычно употребляются во множественном числе. Никто же не пишет «сотрудник внутреннего органа»? 🙂

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