В Уральске бывший работник  госоргана устроил акцию протеста перед зданием суда ( ВИДЕО)

Максот Кубеев, ранее работавший в комитете ветконтроля заподозрил суд в нечестном судействе. Мужчина требует восстановить его в должности и оплатить вынужденные прогулы . « Начальство лоббирует интересы моего напарника, 22-летнего родственника руководителя инспекции », — утверждает сам Максот Кубеев.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА, Нурлыбек ЕМРАНОВ.