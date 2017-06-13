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Опубликовано: Вт, Июн 13th, 2017
107 ЗКО / Картина дня

В Уральске планируют благоустроить ещё 6 скверов

Из бюджета города выделили 7 миллионов тенге, чтобы сделать проектно-сметную документацию на приведение в порядок этих скверов.

Сквер Темира Масина, частично благоустроенный, теперь власти планируют привести в порядок полностью.

Заведующий сектором благоустройства городского отдела ЖКХ Мирас Мулкай сообщил «УН», что на 2017 год запланировано только подготовить ПСД на 6 скверов. Их благоустройство намечено на 2018 год при выделении соответствующего финансирования.

— В этом году будет сделана проектно-сметная документация на благоустройство 6 скверов, – говорит Мирас Мулкай. – Это сквер в районе «Мясокомбината» – круг разворотной площадки на конечной остановке автобуса №2; неблагоустроенный участок от сквера «Лепесток» в районе «Хлебозавода №1»; сквер по улице Сергея Тюленина – напротив домов №№50,52; неблагоустроенный участок сквера по улице Темира Масина – за бизнес-центром, где размещается фонд «Даму»; сквер в районе областной детской больницы в посёлке Зачаганск; сквер в районе школы №36 – по проспекту Евразия. Пока деньги выделены лишь на изготовление ПСД. В следующем году, надеемся, будет финансирование и на само благоустройство этих скверов.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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