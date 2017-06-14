В Кокшетау у себя дома убита судья Жанна Бердыгулова

Преступление совершено 13 июня. Изначально предполагалось, что судья умерла от остановки сердца.

В Кокшетау у себя дома убита председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Жанна Бердыгулова. Информацию об этом подтвердили в ДВД Акмолинской области.

Тело 46-летней судьи с признаками механического удушения было обнаружено ещё утром во вторник. Информацию об этом полиции передала служба безопасности Акмолинского областного суда. По их данным, тело было обнаружено в ванной комнате.

Женщина не пришла на работу, и коллеги нашли её дома. Жанна Бердыгулова жила одна. Известно, что она ожидала перевода по службе в городской суд Алматы.

Изначально родным и коллегам сообщили, что Жанна Бердыгулова скончалась от остановки сердца. Позже экспертиза показала следы насилия.

По подозрению в убийстве задержан 33-летний житель Кокшетау, неоднократно судимый, в том числе в 2006 году за убийство. Задержанный дал признательные показания.

Информбюро