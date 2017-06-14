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Опубликовано: Ср, Июн 14th, 2017
3 ЗКО / Картина дня

В ЖКХ прокомментировали, почему коммунальщики откачивали воду возле здания акимата ЗКО и сливали ее в частный сектор

Как оказалось, такое распоряжение ТОО «Батыс Су Арнасы» дали  в областном акимате. В ЖКХ подтверждают, что частный сектор затопило из-за того, что была закрыта водопропускная труба.

 

Сразу же после сообщения о том, что на улице Чагано- Набережная затопило частные дома поступило к пресс-секретарю акима Уральска, на место происшествия выехала бригада специалистов отдела ЖКХ.

— На основании жалоб гражданки Марии Усовой,  мы выехали на место и осмотрели его, — говорит заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ акимата Уральска Мирас Мулкай. —  Были  произведены работы по откачке талых дождевых вод,  силами ТОО «Жайык Таза Кала»  ( бывш. МГК ДЭП – «УН») . Этот участок заполняется водой, потому что водопропускная труба на тот момент была закрыта. Это связано с тем, что уровень воды в Чаганском водохранилище не упала и  находится на том же уровне. Не смотря на такую ситуацию мы открыли трубу. Сейчас вода ушла, а  ночью на месте будет дежурить бригада от ТОО «Жайык Таза Кала» и  следить за этим наполненим воды. После того, как земля на этом месте высохнет, мы очистим эту  канаву и  углубим её.

На вопрос кто виноват в сложившейся ситуации, чиновник  ответить не смог.

— Разбираемся, — коротко прокомментировал он.

Напомним, что сегодня в Уральске после ливня затопило четырехквартирный  частный дом в районе улицы Чагано- Набережная. Как оказалось, дождевые воды в нефункционирующий водосток сливали рабочие коммунального предприятия  ТОО «Батыс Су Арнасы», предварительно выкачав их у канализации близ здания аппарата акима области.

фото после откачки вод с территории двора по улице Чагано- Набережная

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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