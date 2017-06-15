Киргизия решила создать свою криптовалюту

Киргизия решила создать собственную криптовалюту с рабочим названием GoldenRock, сообщает газета «Известия».

Уточняется, что при помощи этого проекта киргизские власти надеются привлечь частные инвестиции на разработку золотых месторождений.

Каждая единица (токен) будет обеспечена золотым эквивалентом. После разработки месторождения владельцы GoldenRock смогут обменять ее на металл. Решение о точной стоимости токена власти Киргизии пока не приняли.

Газета отмечает, что это первый подобный государственный проект в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил ответственной за реализацию проекта местную госкомпанию «Торговый дом «Кыргызстан» (ТДК). При этом к созданию киргизской криптовалюты привлекли российскую фирму «Крипт НН», которая должна провести первичное размещение GoldenRock на криптовалютной бирже.

В ходе размещения криптовалюты на бирже Киргизия рассчитывает выручить до $40 млн.

m.gazeta.ru