Комаров в Уральске травят по заниженной цене

Стали известны подробности того, как был разыгран тендер на борьбу с комарами. ТОО «Дезифекция» чтобы выиграть в тендере завила демпинговую цену, согласившись потравить комаров за 23,6 миллиона тенге вместо 49 миллионов, которые выделили власти.

Как выяснилось, изначально из городского бюджета на протравку комаров в Уральске было выделено чуть меньше 49 миллионов тенге. Тендер выиграла компания «Западно-Казахстанская областная дезинфекция», которая заявила, что выполнит дезинсекцию комаров за 23 миллиона 600 тысяч тенге (!).

— Да, было выделено 49 миллионов, но осваиваться сейчас только половина, — сообщил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Сериккали КАНАПИН. – Компания, выигравшая тендер обязалась выполнить условия договора на сумму 23 миллиона 600 тысяч тенге. Они сами назвали эту сумму. А теперь жалуются на дороговизну ядохимиката. Мы же требуем от них эффективности. Для нас важно именно это.

В «Западно-Казахстанской областной дезинфекции» ситуацию разъяснять отказались.

Директор организации «Дезинфекция» Мурат ТАНКЕЕВ лишь согласился с тем, что комаров в Уральске в этом году действительно много.

— Очень много комаров, — сказал он. – В этом году был сильный паводок, который проходил до 28 мая, а не как в прошлом году – до 9 мая. Много разливов, много талой воды – отсюда такое количество гнуса.

Что касается выделенных из бюджета денег, Мурат Танкеев комментировать отказался.

— Может заявленных вами 23,6 миллионов тенге мало и вашей организации не хватает денег на протравку? – спросили мы.

— Я не отвечу ни «да» ни «нет». Все вопросы задавайте заказчику… — сказал Мурат Танкеев.

Тем не менее в Уральске в настоящее время проходит дезинсекция комаров. Руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Сериккали Канапин отметил, в городе проходит второй этап дезинсекции – борьба с взрослыми насекомыми. Он продлится до конца августа. За это время дезинфекторы будут проводить обработку на 6000 гектарах земли. До этого была проведена обработка от личинок комаров при помощи ядохимиката «Виктобак». И как отметили тогда в «Дезинфекции», результат этой работы определился как стопроцентный (!).

Также Сериккали Канапин назвал места, где в Уральске проводится дезинсекция комаров. Это Ханская и Перевалочная рощи, поселок Зачаганск, территория по трассе «Уральск-Атырау», Меловые горки, 1 и 2 дачная, парк культуры и отдыха, район образовательного центра «Дарын, набережная реки Урал, улица Чагано-Набережная и др.

— Дело в том, что в самом городе проводить дезинсекцию нельзя, — сказал Сериккали Канапин. – Ядохимикаты, которыми травят комаров, опасны для здоровья человека. Поэтому, это делается только там, где растут деревья и есть водоемы – как бы вокруг города.

Екатерина ЛИТВЯКОВА