На новой дороге Бурлин-Аксай начался ямочный ремонт

На новой дороге «Бурлин-Аксай» выявлен строительный брак. На дороге строители начали ямочный ремонт.

Фотографии ямочного ремонта в редакцию прислал один из водителей, который обратил внимание на то, что строители вырезали из асфальта целые куски покрытия.

— Дорога новая. Ее построили в прошлом году. Зачем ее ремонтировать? Значит ли это, что дорога была построена с дефектами? — задается вопросом автор фотографий.

В областном управлении автомобильных дорог, нам подтвердили, что на этой дороге начался текущий ремонт дорожного полотна.

— Там есть два подрядчика ТОО «Елжас» и ТОО «Песпектива Кан», они в рамках гарантийного срока должны устранять выявленные дефекты. То что вам прислали в редакцию, выполняет один из этих двух подрядчиков, — сказал Миржан Сатканов, начальник управления автомобильных дорог.

Интрига ситуации состоит в том, что по словам Миржана Сатканова данный объект был официально сдан в эксплуатацию и принят государственной приемочной комиссией. Получается, что госкомиссия в момент при сдаче объекта в эксплуатацию не выявила брака и дефектов строительства.

Какие именно дефекты стали поводом для гарантийного ремонта новой дороги в управлении автомобильных дорог не уточнили. Телефоны подрядных компании не отвечают. Офис «КПО б.в.», которая финансировала ремонт этой дороги в 2016 году отказался что-либо комментировать без официального запроса.

Лукпан Ахмедьяров