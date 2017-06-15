«Независимые учителя» решили вместе защищать свои права

Учителя из разных регионов Казахстана, называющие себя «независимыми», сплотились в социальной сети и начали сообща защищать права коллег, оказавшихся под давлением. Некоторые учителя говорят, что благодаря виртуальной сплоченности «избавились от давления». Между тем представитель отдела образования говорит, что «на учителей, защищающих свои права на законной основе, давления не оказывают». Представитель профсоюза говорит, что «лед тронулся».

В Казахстане в последние годы учителя стали чаще жаловаться на давление со стороны директоров школ и чиновников отделов образования. Учителя выражают недовольство тем, что их привлекают к выполнению работ, не входящих в их педагогические обязанности, в том числе к тяжелому физическому труду, субботникам, предвыборным мероприятиям. Учителя жалуются также на различные поборы со стороны администраций школ, на принудительную подписку на газеты и журналы, «обязаловку» по покупке билетов. В последние годы среди учителей появились активисты, которые выступают против случаев незаконного принуждения, некоторые из них были вынуждены защищать свои права в судебном порядке. Теперь учителя-активисты объединились в социальной сети, чтобы защищать права друг друга сообща.

ПРИМЕР УЧИТЕЛЯ, «ИЗБАВИВШЕГОСЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ»

Айнур Куленбаева работает учителем в школе № 17 Илийского района Алматинской области. Она говорит, что благодаря помощи учителей-активистов из разных регионов Казахстана «избавилась от давления» и сейчас стала независимым учителем. Она отмечает, что преодолела множество трудностей и сумела выстоять благодаря поддержке учителей из самых разных уголков Казахстана.

– Когда собиралась подвергнуть критике незаконные действия руководства школы, я немного боялась. Однако посты учителей в социальных сетях, которые ищут справедливости и борются за нее, подвигли меня на дальнейшие действия. Они написали, чтобы мы не боялись говорить правду. Обещали распространить в социальных сетях информацию о борьбе с администрацией школы, привлечь внимание общественности, пригласить СМИ, и выполнили свое обещание. Благодаря этому я избавилась от давления, – говорит она.

По словам учителя, ее воодушевила поддержка учителей из других регионов. Айнур сейчас нисколько не жалеет о том, что выступила в защиту своих прав.

– В течение года я находилась под давлением, обо мне нелестно отзывались, меня называли скандалисткой, клеветницей, это было тяжело. Сейчас я и к этому привыкла. Зато меня не принуждают покупать билеты на концерты, на ЕХРО, мне даже не говорят об этом, также не собирают деньги на ремонт школы, – рассказывает она.

Айнур Куленбаева отмечает, что в ходе борьбы за свои права она столкнулась с разным отношением к себе. Руководство школы пыталось вынудить ее выполнять не предусмотренную законом работу.

– В управление образования написали различные жалобы на меня, указав, что «я создаю нездоровую психологическую атмосферу в коллективе», – говорит Айнур Куленбаева.

Между тем рядовые коллеги не знали, как себя вести. Из-за жалоб со стороны руководства школы многие учителя стали избегать ее.

– Боялись попасть в немилость к руководству. Учителя, которым нравилась моя независимость, стали обращаться за советами, – говорит учитель.

По ее словам, объединившиеся через социальную сеть учителя постоянно обсуждают переживаемые проблемы.

– Иногда в школе собирают по 200–300 тенге на какие-нибудь мероприятия, тогда я, бывает, тоже сдаю. Однако учителя из общественного движения «Ағартушы», такие как Айман Сагидуллаева, не поддерживают этого, – смеется она.

Айнур Куленбаева теперь мечтает о том, чтобы каждый учитель мог защищать свои права. «Тогда статус учитель стал бы выше», – считает она.

«ВИРТУАЛЬНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

Учитель одной из средних школ Карасайского района Алматинской области Айман Сагидуллаева – активист, начавшая эту борьбу намного раньше и преодолевшая многие трудности. Она выступила против привлечения учителей к работе, не входящей в их педагогические обязанности, и приобрела известность года два лет назад, когда после оказанного давления со стороны директора школы обратилась в суд.

ВИДЕО: Суд удовлетворил заявление учителя Айман Сагидуллаевой против директора школы

Айман Сагидуллаева говорит, что во время судебного процесса посты в социальной сети Facebook сыграли свою роль в формировании общественного мнения. Во время судебного разбирательства по делу Айман Сагидуллаевой и директора школы в обсуждении темы на странице учителя в социальной сети, кроме сотен рядовых пользователей, участвовали и известные активисты. Айман и сейчас активна в социальной сети. В беседе с репортером Азаттыка Айман Сагидуллаева говорит, что придерживается такого же мнения о правах учителей, что и Айнур Куленбаева. Айман считает, что у них с Айнур похожие истории, и называет коллегу «свободным и независимым учителем». По словам Айман Сагидуллаевой, после того как она выступила против руководства школы из-за привлечения учителей к работе, не предусмотренной трудовым договором, большинство педагогов в коллективе отвернулись от нее, сказав, что из-за нее «школу преследует дурная слава».

– Конечно, мне было больно. Была долгая борьба, мы судились. В итоге в нашей школе сейчас прекратились поборы, перестали проводить субботники. Сейчас коллектив работает в хороших условиях. Я теперь свободный учитель. Могу свободно говорить с руководством, и они считаются со мной, – отмечает она.

Отстаивая свои права, Айман Сагидуллаева заметила, что учителей, подобных ей, переживших давление или находящихся под прессом, много.

– Около десяти учителей объединились благодаря социальной сети и создали общественное движение по защите прав учителей «Ағартушы». На своей странице мы делимся проблемами таких учителей, как Айнур Куленбаева, обращаемся в Facebook ̕е за советом к юристам-активистам. СМИ также обращают внимание на такие проблемные вопросы, – говорит она.

Большинство членов виртуального сообщества никогда не видели друг друга вживую, они знакомы лишь в Сети. Таким образом учителя из Алматы, Астаны, Уральска, Усть-Каменогорска, Шымкента и других областей стали действовать сообща.

Один из членов общественного движения «Ағартушы» Меиржан Темирбек работает в школе села Акмектеп Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Он живет в одном из отдаленных населенных пунктов, однако благодаря социальным сетям поддерживает связь с учителями из разных уголков Казахстана и дает им рекомендации. По словам Айман Сагидуллаевой и Меиржана Темирбека, движение «Ағартушы» официально не зарегистрировано. Свою деятельность организация ведет лишь в соцсетях благодаря усилиям более десяти учителей. По информации активистов, на сайтах для учителей не говорится о их правах, поэтому в ноябре прошлого года они открыли сайт Mektep-news.kz.

– На сайте мы опубликовали сведения о том, как учителям нужно защищать свои права. Также мы публикуем истории из жизни учителей, столкнувшихся с давлением, – говорит Меиржан Темирбек.

Меиржан Темирбек, который ведет сайт Mektep-news.kz из Тарбагатайского района, говорит, что еще немного и уже сам станет юристом, потому что «изучил все законы, имеющие отношение к учителям». По его словам, рядовые учителя с сомнением относятся к своей первичной профсоюзной ячейке, поэтому движение «Ағартушы» предпочитает сотрудничать с республиканским профсоюзом.

«ЛЕД ТРОНУЛСЯ»

Главный специалист по правовым вопросам отраслевого профсоюза работников образования и науки Райхан Кыдырбаева ответила на вопросы репортера Азаттыка об общественном движении по защите прав учителей «Ағартушы». Она говорит, что от общественного движения «Ағартушы» к ним действительно часто обращаются за советом.

– Заметно, что в последнее время учителя стали придавать значение своим правам. В наш профсоюз поступает большое количество жалоб от учителей, в том числе и от движения «Ағартушы». Мы оказываем им юридическую помощь, даем ответы на их вопросы. Пусть и через социальные сети, но они оказывают учителям содействие в защите их прав. Наверное, можно сказать, что лед тронулся, – говорит Райхан Кыдырбаева.

По ее словам, работать нужно согласно трудовому соглашению, заключенному между работодателем и учителем, тогда ничьи права попраны не будут».

Репортер Азаттыка обратился за комментариями и в отделы образования, куда часто с жалобами обращаются учителя. Главный специалист отдела образования Карасайского района Алматинской области Асель Еркинбаева считает правильным, когда учителя активно защищают свои права.

– На учителей, которые на законных основаниях защищают свои права, давления не оказывают. По-моему, это правильно, когда активно защищают свои права. Казахстан – демократическое и правовое государство. Если у учителей есть вопросы к районным отделам образования, то мы, как госслужащие, обязаны на них ответить, – говорит она.

По словам специалиста, на проявляющих активность учителей особого давления не оказывают.

– Айман Сагидуллаева как работала в средней школе села Жанатурмыс, так и сейчас продолжает работать, – сказала Асель Еркинбаева.

По словам специалиста отдела образования, «неудобные для учителей поборы денег были прекращены после поступления специального приказа сверху». Вместе с тем акимат района пришел к решению, чтобы учителя участвовали в общественных мероприятиях только на добровольной основе, говорит она.

В последние годы учителя средних школ Казахстана проявляют активность в вопросах защиты своих прав и стараются через социальные сети обратить внимание общественности на свои проблемы. Опубликованное в мае этого года видеообращение учителя школы-гимназии № 38 имени Нуртаса Ондасынова Гульжан Салимбаевой в Шымкенте стало одним из проявлений такой активности. В своем обращении к общественности учитель рассказала о том, что столкнулась с давлением после отказа выполнять работу, не входящую в ее служебные обязанности. После публикации видеообращения директор школы Айман Жусипова на собрании в присутствии представителей общественности и учителей признала, что поступила неправильно.

Школьный учитель и представитель движения «Ағартушы» в Шымкенте Омир Шыныбекулы, участвовавший в этом собрании, считает совместную работу учителей по отстаиванию своих прав необходимой.

– Такое движение очень нужно. Это хороший этап, благодаря сетям нам удалось «разбудить» учителей. Мы продолжим эту активность. Мы научились двигаться сообща. Сейчас директора стали меньше досаждать учителям. Однако ситуация не выправится, пока областные управления образования не перейдут в прямое подчинение министерству образования и науки. Учителя так и будут на побегушках во время выборов и субботников, будут готовы, если потребуется их выход на площади. Мы хотим довести до Сагадиева наше пожелание: чтобы нас вывели из подчинения местных властей, – говорит Омир Шыныбекулы.

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