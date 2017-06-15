В сенаторы от ЗКО претендуют три кандидата

Всего в депутаты Сената Парламента РК от нашей области было выдвинуто пять кандидатур. Однако, двое из них свои кандидатуры сняли.

Процесс регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан завершился 7 июня. Областная избирательная комиссия, проверив представленные документы кандидатов в депутаты Сената на их соответствие требованиям зарегистрировала трех кандидатов – акима Уральска Н. Турегалиева, бизнесмена В. Голоухова и директора музыкального колледжа Н. Сертекова.

Изначально в депутаты Сената свою кандидатуру выдвинули еще двое – М. Абдрахманов и К. Бозымов. Однако, позже от участия в выборах они отказались.

С 8 по 27 июня будет проводится предвыборная агитация кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан. Для этого был утвержден и опубликован график проведения встреч с выборщиками области.