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Опубликовано: Чт, Июн 15th, 2017
186 ЗКО / Картина дня

В сенаторы от ЗКО претендуют три кандидата

Всего в депутаты Сената Парламента РК от нашей области было выдвинуто пять кандидатур. Однако, двое из них свои кандидатуры сняли.

Иллюстративное фото

Процесс регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан завершился 7 июня.  Областная избирательная комиссия, проверив представленные документы кандидатов в депутаты Сената на их соответствие требованиям зарегистрировала трех кандидатов – акима Уральска Н. Турегалиева, бизнесмена  В. Голоухова и директора музыкального колледжа Н. Сертекова.

Изначально в депутаты Сената свою кандидатуру выдвинули еще двое – М. Абдрахманов и К. Бозымов. Однако, позже от участия в выборах они отказались.

С 8 по 27 июня будет проводится предвыборная агитация кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан. Для этого был утвержден и опубликован график проведения встреч с выборщиками области.

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