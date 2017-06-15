В Уральске открылась женская школа футбола (ВИДЕО)

Когда-то женский футбол активно развивался в нашем городе. Уральские футболистки не раз становились чемпионками страны. Несколько лет назад женский футбол исчез, а сейчас возродился. Для чего? Чтобы у нас в области вновь появились свои футбольные чемпионки.

Впервые женский футбол в нашем городе появился в 2003 году. А уже в 2006 году наши девчонки впервые стали чемпионками. Еще два года подряд они подтверждали этот результат на республиканских чемпионатах.

— Тогда в стране наши спортсменки были самыми сильными, их боялись в других городах, — говорит тренер Алексей Куденко. — В 2012 году, выиграв «серебро» в чемпионате, девочки всей командой решили уйти из спорта. С того времени женский футбол в нашем городе исчез.

Тренер рассказывает, что вновь возродиться этот вид спорта смог лишь в этом году.

Первых воспитанниц для новой команды он набрал в средней школе № 17. Там Алексей Куденко и сейчас работает учителем физкультуры. Родители школьниц сначала были очень удивлены, но, прислушавшись к мнению своих дочерей, решили отдать их на футбол.

— Сейчас родители очень довольны, что их девочки играют в футбол, — говорит Алексей Александрович. – Спрашивают «А нельзя ли проводить тренировки каждый день?» Говорят, что девчонки дома только и говорят что о футболе.

В настоящее время футболом у этого тренера занимаются 60 девочек в возрасте от 9 до 17 лет.

Алексей Куденко рассказывает, что среди его воспитанниц уже сейчас можно выделить несколько спортсменок, которые смогут стать настоящими профи.

— Будущих «звездочек» видно сразу, — говорит наш собеседник. – В младшей группе есть девочки, которые могут в дальнейшем попасть в сборную страны. Они одарены и технически, и физически. Они мыслят тактически правильно, хоть и занимаются всего месяц.

По мнению Алексея Куденко, уже через год группа 2007-2008 годов рождения сможет побиться за чемпионство в своем возрасте.

— Пока женский футбол не имеет статус официальной секции в нашей области. Но в ближайшее время мы планируем обратиться в управление спорта, чтобы это отделение у нас было, — говорит тренер. – Хотелось бы, чтобы как несколько лет назад, девочки участвовали в чемпионатах области, страны и побеждали в них.

Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ