Все для самых лучших каникул — (интерактивная карта)
Ваши дети на каникулах и вы не знаете чем их занять? Мы собрали в одной карте все места, где ребенок не только отдохнет, но и получит новые навыки.
Ваши дети на каникулах и вы не знаете чем их занять? Мы собрали в одной карте все места, где ребенок не только отдохнет, но и получит новые навыки.
|Утром
|21 ℃
|Днем
|18.14 ℃
|Вечером
|20.87 ℃
|Ночью
|16.46 ℃
|Влажность
|100 %
|Давление
|hPa 1012.64
|Скорость ветра
|1.16 м/с
|Утром
|16.5 ℃
|Днем
|22.03 ℃
|Вечером
|21 ℃
|Ночью
|14.74 ℃
|Влажность
|84 %
|Давление
|hPa 1012.42
|Скорость ветра
|3.92 м/с