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Опубликовано: Чт, Июн 15th, 2017
6 Свободное время

Все для самых лучших каникул — (интерактивная карта)

Ваши дети на каникулах и вы не знаете чем их занять? Мы собрали в одной карте все места, где ребенок не только отдохнет, но и получит новые навыки.

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Ночью14.74 ℃
Влажность84 %
ДавлениеhPa 1012.42
Скорость ветра3.92 м/с
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