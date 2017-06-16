Центральный стадион в Уральске готов к проведению футбольных матчей

Натуральный газон на стадионе имени Петра Атояна приведен в порядок — трава на нем выросла. Теперь этот стадион может принимать матчи чемпионата Казахстана по футболу.

Об этом сегодня во время брифинга сообщила руководитель областного Управления физической культуры и спорта Асия Аманбаева.

— В мае, когда комиссия ПФЛК (профессиональная футбольная лига Казахстана – прим. автора) проводила проверку полей на готовность к матчам, травяного покрытия на стадионе почти не было, — сказала Асия Аманбаева. – Оно было пересохшее. По этой причине был наложен запрет на проведение футбольных матчей. Усилиями администрации футбольного клуба «Акжайык» и стадиона имени Петра Атояна газон приведен в порядок. На нем выросла трава, поддерживается влажность почвы. Поле готово к матчам.

Как отметила Асия Аманбаева, травяное покрытие центрального стадиона давно изношено и требует замены. Однако средств на это в бюджете пока не предусмотрено.

Также руководитель областного Управления спорта отметила, что искусственный газон запасного поля (расположен на стадионе ФК «Акжайык» — прим. автора) изношен и его состояние оставляет желать лучшего. Но когда оно будет меняться, Асия Аманбаева сказать не смогла.

— Вопрос остается открытым. Административное здание вместе с футбольным полем в ближайшее время перейдет на баланс другой спортивной школы. Думаю, тогда поле и будет реконструировано, — объяснила Асия Аманбаева.

Напомним, что в конце мая комиссия ПФЛК провела проверку полей в Уральске. Проверка выявила, что натуральный газон на арене им. П. Атояна находится в неудовлетворительном состоянии: показатели дренажных возможностей и твердости поля на минимально допустимом уровне, поле имеет неровности. Кроме того, было отмечено, что 20 процентов поля не имеет травяного покрова и более 30 процентов находится в мертвом состоянии. Синтетическое поле стадиона ФК «Акжайык» также не прошло проверку. Комиссия выявила большие разрывы швов покрытия, резкие перепады уровня поля.

По итогам проверки футбольному клубу «Акжайык» запретили проводить домашние матчи как на центральном стадионе (им. П. Атояна), так и на резервной арене до полного устранения выявленных нарушений.

Согласно календарю чемпионата РК по футболу ближайший матч в Уральске должен состояться 25 июня. «Акжайык» сыграет с командой «Тараз».

Екатерина ЛИТВЯКОВА