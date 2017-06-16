Футбольный клуб «Акжайык» оценили в 2,5 млн тенге и выставили на продажу. Однако, желающих приобрести его нет.

Акимат Западно-Казахстанской области в третий раз предпринимает попытку передать футбольный клуб в частные руки, выставив на продажу 100% государственной доли этого предприятия. В настоящее время активы клуба оценены в 2 млн 400 тыс тенге. Об этом сообщил и.о. директора ТОО «Футбольный клуб «Акжайык» Нуртаза Абилханов, 16 июня, во время брифинга в областном управлении спорта.

— В эту стоимость входит только сам клуб, то есть команда и футбольный центр. В эту стоимость не входят стадион, объекты недвижимости, транспортные средства. Это было сделано, чтобы мы могли сохранить эту инфраструктуру и предоставлять бесплатные государственные услуги по спортивному воспитанию подрастающего поколения, — сказал Нуртаза Абилханов.

Он также добавил, что ранее акимат уже дважды предпринимал попытки продать клуб, но оба раза ни один из потенциальных инвесторов не проявил интереса к этому лоту.

— Мы вывели все активы в виде недвижимости и транспортных средств, чтобы удешевить стоимость клуба, так как по закону, в случае его приватизации, инвестор должен внести 10% залог чтобы подтвердить свою финансовую состоятельность и принять участие в торгах. Сами понимаете, что если продавать клуб полностью со всем имуществом, то мало шансов, что кто-то сможет внести такой колоссальный залог. Собственно, по этой причине и не состоялись два предыдущих торга, — сказала Нуртаза Абилханов.

Добавим, что в декабре 2015 года в январе 2016 года футбольный клуб «Акжайык» уже выставляли на продажу со всеми активами и тогда его стоимость составила 603 млн тенге.

Лукпан Ахмедьяров