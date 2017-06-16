Новое руководство облспорта ЗКО объяснило, почему тренеры больше не будут давать взятки

Областное управление спорта будет бороться с коррупцией, заранее публикуя сумму средств, выделенных на командировки и соревнования. Новый руководитель облспорта рассказал, как будет обеспечена прозрачность освоения бюджетных средств выделенных на спорт.

Теперь вся информация о том, какие команды и спортсмены выезжают на соревнования или учебно-тренировочные сборы, а также сумма выделенных средств на каждый такой выезд будет публиковаться заблаговременно на сайте областного управления спорта в открытом доступе. Асия Аманбаева, новый руководитель управления спорта ЗКО рассказала об этом во время брифинга, который она провела 16 июня. В частности журналисты спросили ее о том, как она намерена бороться с коррупцией, учитывая то, что два ее предшественника были осуждены за то, что вымогали с тренеров деньги. По словам Асии Аманбаевой, теперь в облспорте исключена любая возможность хищения бюджетных средств выделенных на командировки и учебно-тренировочные сборы.

— Этот вопрос не совсем приятен для меня, но объективная реальность такова, что именно этим мы и прославились на всю страну. Эти деньги предназначались для командирования спортсменов. Проанализировав ситуацию, мы изменили внутренний регламент согласования финансирования всех поездок спортсменов нашей области. Раньше тренер писал заявку на командировку и ходил согласовывал это с бухгалтерией, с отделом спорта, с руководством. На каком-то этапе это и становилось причиной для коррупционных преступлений. Теперь рапорт на финансирование командировки согласовывается не только с нами, но и с республиканской федерацией по этому виду спорта. Соответственно теперь руководство федерации изначально видит что есть утвержденная командировка, есть утвержденная сумма финансирования, количество спортсменов которые едут и куда едет команда.

Второе — мы сделали так, что теперь тренера сдают рапорта на командировку в спортотдел и по бухгалтериям и начальству не ходят. То есть мы исключили все коррупциногенные случаи. Теперь происходит вот как — тренер сдает в спортотдел рапорт. В назначенное время мы рапорты коллегиально рассматриваем и проверяем — был ли запланирован этот выезд, насколько он целесообразен (например это какой-то хороший старт перед крупным чемпионатом мира) и запланировано ли было финансирование. Также перед утверждением обоснованность командировки тренер согласовывает с соответствующей федерацией спорта. Кроме этого у нас была проблема — когда, например, через два дня уже выезжать надо, а старший тренер ходит и не знает поступят ему деньги или нет. Теперь мы сделали вот как — до 5 числа каждого месяца все старшие тренеры должны сдать рапорты на предстоящие поездки. Соответственно до 10 числа мы уже должны им предоставить ответ — утверждено ли финансирование поездки или нет. Рассматривая рапорты мы показываем старшему тренеру что на год ему было выделено вот такое-то финансирование и что у него осталось сейчас вот столько то денег. Поэтому мы говорим тренерам — согласуйте с федерацией эту командировку — нужна ли она вам? Насколько важно вам принять участие в этом турнире? Как это повлияет на результат команды по итогам года?

По словам Асии Аманбаевой, кроме вышеперечисленных мер, раз в квартал, областное управление спорта будет запрашивать в пограничной службе информацию, чтобы проверить действительно ли все заявленные спортсмены пересекли границу и выехали на соревнования.

Лукпан Ахмедьяров