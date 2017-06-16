В Уральске построят интернат для одаренных в спорте детей

Строительство спортивного комплекса для одаренных в спорте детей с интернатом планируется начать этим летом и завершить к концу 2018 года. Стоимость данного объекта оценивается в 1 миллиард 403 миллиона тенге.

Спортивный комплекс будет построен в поселке Деркул, рядом с еще одним спортивным центром «Орал».

Как сообщил заместитель руководителя областного управления строительства Алибек Антазиев, буквально через несколько дней будет объявлен тендер на возведение спортивного комплекса. А уже в конце июля планируется начать его строительство. На первоначальные строительные работы объекта из местного бюджета уже выделено 120 миллионов тенге

— Всего на строительство объекта потребуется 1 миллиард 403 миллиона тенге, — рассказал Алибек Антазиев. – Эти деньги будут выделяться постепенно из республиканского и местного бюджетов. По плану строительство будет длиться 24 месяца. Но мы планируем завершить его раньше – в 2018 году.

Заместитель руководителя областного управления строительства отметил, что в спортивном комплексе для одаренных в спорте детей в смену смогут обучаться до 250 человек. Кроме того, в интернате, который будет находиться при спорткомплексе, смогут постоянно проживать 120 детей.

— Интернат будет предназначен для спортсменов из районов, — пояснил Алибек Антазиев.

В здании комплекса предусмотрены несколько спортивных залов – общий, для тренировок всех видов борьбы, для игровых видов спорта (волейбола, баскетбола и гандбола). Также, столовая, буфет, актовый зал. Для проживающих в интернате – общежитие.

Кроме того, рядом со зданиями комплекса и интерната планируется построить футбольное поле размером 105х68 метров с беговыми дорожками вокруг. Также на территории будут возведены теннисный корт, секторы для прыжков в длину и высоту, баскетбольная и волейбольные площадки.

Спортивный комплекс для одаренных в спорте детей с интернатом займет площадь в 4,4 гектара земли.

— В нашей области очень много талантливых в спорте детей, — сказала Алибек Антазиев. — В таком спортивном комплексе они смогут обучаться, тренировать и становиться чемпионами. Думаю, в таком комплексе может вырасти не одно поколение хороших спортсменов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА