В Уральске вместо отлова бродячих собак стали снова их убивать ( ВИДЕО)
Жители Уральска уличили службу по отлову бродячих собак в том, что они отстреливают домашних питомцев. В то время как акимат выделил 21 млн тенге именно на отлов и содержание бродячих собак в специальном питомнике.
следить нужно ,за своими питомцами. а объяснение того, » что так получилось,что она отвязалась», иногда стоят получения увечий нашими детьми, бывает и тяжёлых. ну и соотвествено,стерилизацию проводить нужно,вот таких бездомных , потом из питомника уже можно стерилизованных отдавать желающим,как это делается во всём мире.
Ит болсын мысык болсын Аллах Тағала жараткан әрбір тірі жан ушин адам баласы жауап береди.Олардын қаңғып жургени үшин, қиналып олгени ушин….ЖАН-ЖАНУАРГА мейирим корсете алмаган қоғамда адам баласына деген мейірім кайдан болсын.
Осындайдан кейін олар бизди, балаларымызды қапты, тистеди, үрді деп ренжимиз!!!
Чем меньше ртов из животных,тем толще ….. кого то.Политика ясна,не хотят с ними возиться.А мёртвым братьям меньшим уже ничего не надобно
Чудовищно. Опасность здесь для окружающих преставлет зверь чиновник проводник и слуга бездумных правил