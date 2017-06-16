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Опубликовано: Пт, Июн 16th, 2017
284 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске вместо отлова бродячих собак стали снова их убивать ( ВИДЕО)

Жители Уральска уличили службу по отлову бродячих собак в том, что они отстреливают домашних питомцев. В то время как акимат выделил 21 млн тенге именно на отлов и содержание бродячих собак в специальном питомнике.

4 комментария
  1. HumptyDumpty says:
    16 июня 2017 в 20:13

    следить нужно ,за своими питомцами. а объяснение того, » что так получилось,что она отвязалась», иногда стоят получения увечий нашими детьми, бывает и тяжёлых. ну и соотвествено,стерилизацию проводить нужно,вот таких бездомных , потом из питомника уже можно стерилизованных отдавать желающим,как это делается во всём мире.

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  2. Рима says:
    16 июня 2017 в 20:19

    Ит болсын мысык болсын Аллах Тағала жараткан әрбір тірі жан ушин адам баласы жауап береди.Олардын қаңғып жургени үшин, қиналып олгени ушин….ЖАН-ЖАНУАРГА мейирим корсете алмаган қоғамда адам баласына деген мейірім кайдан болсын.
    Осындайдан кейін олар бизди, балаларымызды қапты, тистеди, үрді деп ренжимиз!!!

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  3. Город says:
    16 июня 2017 в 20:34

    Чем меньше ртов из животных,тем толще ….. кого то.Политика ясна,не хотят с ними возиться.А мёртвым братьям меньшим уже ничего не надобно

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  4. Дт says:
    16 июня 2017 в 20:41

    Чудовищно. Опасность здесь для окружающих преставлет зверь чиновник проводник и слуга бездумных правил

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