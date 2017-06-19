Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов проведёт мастер-класс в Уральске

Олимпийский чемпион боксер Данияр Елеусинов посетит наш город в среду, 21 июня.

Фото с сайта Today.kz

Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, Данияр Елеусинов прилетит в Уральск в среду, 21 июня. В этот же день, в 16.00 часов, он проведет мастер-класс для юных уральских боксеров. Мероприятие пройдет в боксерском зале во Дворце школьников.

Также олимпийский чемпион проведет в Уральске тренировочный бой. Правда, пока не известен спарринг-партнер Елеусинова.

Екатерина ЛИТВЯКОВА