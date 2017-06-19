В ЗКО экс- гендиректора ФК «Акжайык» уличили в том, что он начислял себе зарплату вдвое больше положенного

Кроме этого выяснилось, что одному из игроков дважды выплачивались подъёмные пособия на сумму 12 миллионов тенге, а премии некоторым рабочим клуба выплачивались по два раза за месяц.

Миллиардные траты «Акжайыка»

Благодаря аудиторской проверке ревизионной комиссии стало известно, что за последние два года почти вдвое увеличились траты на содержание ФК «Акжайык. Если в 2015 году смета расходов футбольного клуба составляла 439 миллионов тенге, то в 2016 году смета выросла до 931 миллиона тенге. Примечательно, что большая часть денежных средств( 506,5 миллионов тенге) было получено клубом от облспорта в виде дополнительного транша.

«Из этих денег руководство клуба должно выплатить своим сотрудникам заработную плату, на общую сумму 590 миллионов тенге,- пишет ревком в акте аудиторской проверки. – Также клуб должен выплатить социальный налог в размере 33, 5 миллионов тенге, сделать отчисления в фонд социального страхования на сумму 29,5 миллионов тенге. Закуп лекарств обходится клубу в 2 миллиона тенге, как и закуп ГСМ, оплата коммунальных услуг обходится в 14 миллионов тенге. На приобретение прочих запасов руководители клуба тратят 64 миллиона тенге.»

Что относится к этим «прочим запасам» неизвестно, но скорей всего речь идёт о представительских расходах, к которым относится питание для футболистов, приезжающих на матч в Уральск и стол для гостей в VIP- ложе.

Лучшим игрокам двойные пособия!

Кроме этого, стало известно, что в футбольном клубе «Акжайык» не имеются какие-либо правила, по которым бы определялись размеры подъёмных пособий, однако подъёмные выплачиваются регулярно. Только за 2015 год и 9 месяцев 2016 года клуб выплатил 63( !) миллиона тенге в виде подъёмных пособий, а в виде премий за выигранные и сыгранные в ничью матчи 75 (!) миллионов тенге.

« В феврале 2015 года в клуб, в качестве футболиста- профессионала в клуб был принят игрок из Молдовы Олег Хромцов, с должностным окладом в 350 тысяч тенге, — пишется в акте ревизионной комиссии. — В октябре клуб выплатил Хромцову подъемные в размере 6 миллионов тенге. А в ноябре этого же года Олег Хромцов был отправлен в отпуск, с последующим увольнением. В январе 2016 Хромцева вновь берут на работу, при этом повысив ему зарплату до 900 тысяч тенге, и вновь выплачивают ему подъёмные в размере 6 миллионов тенге. В июне «Акжайык» досрочно расторгает трудовой договор с Олегом Хромцовым. При этом, взыскались ли с футболиста Хромцова, по сути, неосвоенные подъёмные деньги неизвестно.»

Двойные премии и двойные зарплаты для отличных труженников

Кроме всего прочего, руководители клуба начисляли заработную плату рабочим необоснованно. Необоснованные начисления начинаются с первого руководства футбольного клуба.

«Багдат Агниязов был переведен с должности начальника основной команды, с заработной платы в 350 тысяч тенге, на должность и.о гендиректора, с окладом в 170 тысяч тенге, — пишет ревком в акте аудиторского отчета. – Однако за первое полугодие 2015 года, гражданину Агниязову было необоснованно перечислено из госбюджета 1 103 225 тенге, из расчета месячного оклада в 350 тысяч тенге. А одному из игроков команды, находящемуся в полугодовом отпуске без содержания, была начислена плата в размере 25 000 тенге».

Согласно коллективному договору, премии в ФК «Акжайык» начисляются работникам на Новый год, на Международный женский день, на Наурыз, на День защитника Родины, на День Победы, на День столицы, на День спорта, на День Конституции РК, на день Первого Президента и на День Независимости. Премии выплачиваются при наличии экономии средств, на основании рапорта главного тренера по результатам сыгранных футбольных матчей. Так, в 2015 году, на день Независимости РК были премированы на общую сумму 1 620 000 тенге врачи, спортивные директора и начальник команды. Поражают размеры премий.

« Начальник команды Рахат Бекжанов получил премию в 700 тысяч тенге, а доктор Вадим Иванов премирован на 500 тысяч тенге, — говорится в акте. – Физио- терапевт Артем Вавилин получил 220 тысяч тенге, а спортивный директор Ирбулат Темиргалиев 100 тысяч тенге.»

Спустя две недели после премирования, эти же сотрудники, за исключением физио – терапевта Артёма Вавилина, получили новогоднюю премию на общую сумму 305 тысяч тенге.

Всё вернулось в госбюджет

К слову, ФК «Акжайык» вернул в доход государства те 3 миллиона тенге, которые были выявлены ревизионной комиссией, как нарушения по заработной плате. А нынешнее руководство клуба прислало письмо в редакцию «УН», в котором просит опровергнуть сведения, написанные в статье «Финансовый аут Акжайыка» ( №21 от 31 мая 2017 года). Администрация клуба руководствуется статьей 223 УК РК « Незаконные получение, разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну». Однако, как нам стало известно из вышеуказанного акта,ТОО « Футбольный клуб «Акжайык» является товариществом с ограниченной ответственностью лишь формально, поскольку 100% владение акциями клуба принадлежат ГУ «Управление физической культуры и спорта ЗКО», а равно клуб является государственным, и выделяемые на него средства являются средствами налогоплательщиков.

Стоит отметить, что в департаменте национального бюро по противодействию коррупции не имеется ни уголовных дел в отношении руководства клуба, ни уголовных дел по каким- либо фактам, выявленным в ходе ревизионной комиссии.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА