В ЗКО с начала года произошло 10 аварий с участием мотоциклов

В одном из ДТП с участием мотоцикла погиб человек, еще четверо получили различные травмы.

Об этом сообщил начальник местной полицейской службы полковник полиции Манарбек Габдуллин.

— Мотоциклы являются участниками большого количества ДТП с тяжелыми последствиями и смертельными исходами. Так, за 5 месяцев этого года на территории области зарегистрировано уже 10 фактов ДТП с участием мотоциклистов, в результате которых один человек скончался, а четверо получили различного рода травмы, — отметил начальник Манарбек Габдуллин.

В пресс-службе ДВД ЗКО рассказали, что 17 июня сотрудниками местной полицейской службой был проведен рейд, направленный на профилактику ДТП с участием мототехники и нарушений водителями мототранспорта общественного порядка и норм безопасности дорожного движения.

Всего за один день было составлено 7 административных протоколов: за управление транспортного средства без соответствующих документов – 3, за уклонение от заключения договора обязательного страхования – 1, за управление транспортным средством без государственных регистрационных номеров – 2, управление транспортным средством без мотошлема — 1. кроме того, на специализированную стоянку помещено 3 единицы мототранспорта.

— Риск смертельного случая у водителей мототранспорта в дорожно-транспортных происшествиях во много раз выше, чем у водителей легковых автомобилей, — отметили в ДВД. – Не нужно пренебрегать шлемами при вождении мотоцикла, ведь он поглощает большую часть удара при ДТП, уменьшает воздействие силы удара на позвоночник.

В соответствии с законом «О дорожном движении» водители, управляющие мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами с максимальной скоростью свыше 50 км/ч, рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб. должны иметь при себе водительские удостоверения А1 и А. Другими словами, если ваш мототранспорт развивает скорость более 50 км/ч, вне зависимости величины объема двигателя, водитель должен иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудников полиции водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис.

Екатерина ЛИТВЯКОВА